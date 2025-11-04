Συμπλοκή με μαχαίρια στη Χαλκίδα: Νεκρός 23χρονος

Τη ζωή του σε συμπλοκή με μαχαίρια έχασε 23χρονος στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr ομάδα νεαρών πιάστηκε στα χέρια στην οδό Ληλαντίων, με τον 23χρονο να δέχεται πλήγμα με μαχαίρι.

Τον μετέφεραν με ιδιωτικό αγροτικό όχημα στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας όπου και κατέληξε. Οι συνοδοί του τον εγκατέλειψαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αυτή την ώρα η αστυνομία έχει σημάνει συναγερμό προκειμένου να εντοπιστούν άτομα που ήταν εμπλεκόμενα στο συμβάν.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ απειλεί να περικόψει τη χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης, αν βγει ο Μαμντάνι: «Θα μου είναι δύσκολο να δώσω χρήματα σε έναν κομμουνιστή»

Μακελειό στα Βορίζια: Εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέρφια – Άφαντος ο βαρύς οπλισμός – Έρευνες με drones σε βουνά και σπίτια

Πολεμικό κλίμα στην τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ: Πυρ ομαδόν για τα ΕΛΤΑ – «Πάρτε το πίσω», «να ζητηθούν παραιτήσεις», «ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος»