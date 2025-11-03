search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 22:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 21:26

Εργατικό δυστύχημα στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο

03.11.2025 21:26
asthenoforo

Ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα ανάλογων περιστατικών στη χώρα, με έναν 60χρονο άνδρα να χάνει σήμερα, Δευτέρα 3/11, τη ζωή του στην Ξάνθη

Σύμφωνα με το xanthinews.gr, το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Τοπείρου. 

Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε έκρηξη σε φούρνο συσκευαστηρίου, την ώρα που εκτελούσε εργασίες συντήρησης. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο φούρνος δε βρισκόταν σε λειτουργία την ώρα του τραγικού συμβάντος.

Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Η ισχυρή έκρηξη εκτόξευσε την πόρτα του φούρνου, η οποία χτύπησε με δύναμη τον 60χρονο στο στήθος, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του. 

Παράλληλα, ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 60χρονο και τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου, ενώ για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vorizia makeleio 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέρφια – Άφαντος ο βαρύς οπλισμός – Έρευνες με drones σε βουνά και σπίτια

astynomia-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο συλλήψεις για τη σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στο Μίσιγκαν – Οι διασυνδέσεις των υπόπτων με το Ισλαμικό Κράτος

mick-jagger
LIFESTYLE

Μικ Τζάγκερ: Στα Χανιά ο θρυλικός frontman των Rolling Stones – Τι είπε για τα Γλυπτά του Παρθενώνα (Photos)

larissa
ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις τραυματίες μετά από μετωπική σύγκρουση στη Λάρισα

usa-snap
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τσεκουρεμένη κατά το ήμισυ η επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατ. πολίτες, λόγω του shutdown 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

openrealview
MEDIA

Open: Και βραδινό τοκ σόου με τέσσερις παρουσιάστριες - Πρεμιέρα σήμερα

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»- Ποιους αφορά, καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 22:50
vorizia makeleio 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέρφια – Άφαντος ο βαρύς οπλισμός – Έρευνες με drones σε βουνά και σπίτια

astynomia-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο συλλήψεις για τη σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στο Μίσιγκαν – Οι διασυνδέσεις των υπόπτων με το Ισλαμικό Κράτος

mick-jagger
LIFESTYLE

Μικ Τζάγκερ: Στα Χανιά ο θρυλικός frontman των Rolling Stones – Τι είπε για τα Γλυπτά του Παρθενώνα (Photos)

1 / 3