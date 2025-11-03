Εργατικό δυστύχημα στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο

Ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα ανάλογων περιστατικών στη χώρα, με έναν 60χρονο άνδρα να χάνει σήμερα, Δευτέρα 3/11, τη ζωή του στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το xanthinews.gr, το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Τοπείρου.

Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε έκρηξη σε φούρνο συσκευαστηρίου, την ώρα που εκτελούσε εργασίες συντήρησης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο φούρνος δε βρισκόταν σε λειτουργία την ώρα του τραγικού συμβάντος.

Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Η ισχυρή έκρηξη εκτόξευσε την πόρτα του φούρνου, η οποία χτύπησε με δύναμη τον 60χρονο στο στήθος, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

Παράλληλα, ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 60χρονο και τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου, ενώ για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση.

Διαβάστε επίσης: