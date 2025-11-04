Οργή της αντιπολίτευσης για παραίτηση Σκλήκα και αναβολή της συνεδρίασης των επιτροπών

Ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ αποτελεί η παραίτηση του κ. Σκλήκα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και επέκρινε τον πρωθυπουργό για ακύρωση των σχετικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών που θα έλεγχαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

«Ο πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και υπογράμμισε:

«Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους».

Σημειώνεται πως την αναβολή της κοινής έκτακτης συνεδρίασης των επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τα ΕΛΤΑ έφερε η παραίτηση του CEO του Οργανισμού, Γρηγόρη Σκλήκα, κάτι που ανακοίνωσε και επίσημα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

H απόφαση αυτή προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις στην αντιπολίτευση, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποφύγει το διάλογο – και… το ξύλο – για την απόφαση για «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Την ίδια ώρα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσαν σήμερα νέο αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής για εκ νέου προσδιορισμό -εντός της ημέρας της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης , Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με θέμα το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Με επιστολή τους μετά την παραίτηση Σκλήκα 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Διονύση Καλαματιανό, τονίζουν ότι η συζήτηση είναι κατεπείγουσα, καθώς η απόφαση οδηγεί σε περαιτέρω εγκατάλειψη της υπαίθρου. «Απαιτείται άμεση ενημέρωση της Βουλής από τους αρμόδιους υπουργούς και τον επικεφαλής του Υπερταμείου», αναφέρουν.

Στην επιστολή προς τους προέδρους των δύο συναρμόδιων επιτροπών υπογραμμίζεται πως δεν υπήρχε κανένας ουσιαστικός λόγος για την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης και ζητείται να κληθούν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και Επικεφαλής του Υπερταμείου Ιωάννης Παπαχρήστου.

«Η αναστολή λειτουργίας των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ συνδέεται με την εγκατάλειψη και την ερήμωση της υπαίθρου και η συζήτηση στη Βουλή για το μείζον αυτό θέμα είναι κατεπείγουσα, ώστε να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός», αναφέρουν οι βουλευτές και προσθέτουν ότι «δεδομένης της κρισιμότητας του θέματος η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τη Βουλή και τους Βουλευτές για ένα τόσο σοβαρό θέμα που απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία».

Φάμελλος: Κυβερνητική επιλογή με γνώση και σχέδιο του Μητσοτάκη η συρρίκνωση των ΕΛ.ΤΑ.

«Απαράδεκτη» και «απόδειξη οξείας κυβερνητικής κρίσης» χαρακτηρίζει ο Σωκράτης Φάμελλος την αναβολή της συνεδρίασης των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον CEO των ΕΛ.ΤΑ. «εξιλαστήριο θύμα» καθώς, όπως ανέφερε «η συρρίκνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων ήταν κυβερνητική επιλογή, με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη».

Συμπλήρωσε πως «η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια». Και τέλος ζήτησε η συζήτηση στην Βουλή να πραγματοποιηθεί άμεσα, και να ενημερωθούν τα κόμματα απευθείας από τους υπουργούς που είναι οι υπεύθυνοι, καθώς το θέμα των ΕΛ.ΤΑ. «δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της Ν.Δ.», αλλά αφορά τη Βουλή, τη Δημοκρατία και τους πολίτες.

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου στο περιστύλιο της Βουλής:



«Η αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής της Βουλής που είχε καθοριστεί σήμερα μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι πρώτα απ’ όλα απαράδεκτη κοινοβουλευτικά, αλλά είναι και απόδειξη μίας οξείας κυβερνητικής κρίσης.



Η συρρίκνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων ήταν κυβερνητική επιλογή, με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη, και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ είναι απλά το εξιλαστήριο θύμα.



Η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια.



Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος.



Αποδεικνύουν επίσης ότι η πίεση μας αλλά και η αντίδραση της κοινωνίας πιάνει τόπο.



Η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι δικαιολογία. Η συζήτηση στη Βουλή πρέπει να γίνει άμεσα, και αν δεν προγραμματιστεί, θα αναλάβουμε κι άλλες πρωτοβουλίες.



Δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας το θέμα των ΕΛΤΑ, είναι ένα θέμα που αφορά τη Βουλή, τη Δημοκρατία και τους πολίτες.



Πρέπει να ενημερωθούμε όλοι απευθείας από τους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνοι και παράλληλα να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών».

Ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μεθοδεύει την αναβολή της συζήτησης «παρά την καθολική αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας» για την απόφαση των ΕΛΤΑ. «Πληροφορούμαστε ότι, παρά την αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση μεθοδεύει την αναβολή της συζήτησης στις αρμόδιες επιτροπές μια συζήτηση που προγραμματίστηκε μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και είχε προσδιοριστεί για τη μία το μεσημέρι», είπε.

«Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει», τόνισε ο Δ. Καλαματιανός. «Πρέπει να ενημερωθεί η Βουλή, οι βουλευτές, όλος ο ελληνικός λαός για το τι συνέβη σχετικά με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων αυτών και να έρθουν οι υπουργοί να απολογηθούν για όλα αυτά. Τα εσωκομματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας δεν αφορούν τον ελληνικό λαό. Τον ελληνικό λαό αφορά η ερήμωση και η εγκατάλειψη της υπαίθρου με ευθύνη της κυβέρνησης».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Απόστολος Πάνας υπογράμμισε ότι «η αναβολή από την κυβέρνηση αποδεικνύει αλαζονεία και ευτελισμό θεσμικών λειτουργιών. Δεν θα το επιτρέψουμε. Η παραίτηση δεν αποτελεί λόγο αναβολής», ο Χρήστος Κατσώτης του ΚΚΕ υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση αξιοποιεί την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου για να αποφύγει να απολογηθεί για την απόφασή της να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Πρέπει να απολογηθεί και να πάρει πίσω αυτή την απόφαση», ενώ ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε για ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της δημοκρατικής λειτουργίας.

Η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπου «αποσύρει» το κράτος από την περιφέρεια προς όφελος ενός σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων, είναι το πρόβλημα και όχι ο κ. Σκλήκας, αναφέρει η Νέα Αριστερά στην αντίδρασή της μετά την παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ.

«Η απόφαση για τον “ξαφνικό θάνατο” δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα δεν μπορεί θα θεωρείται ως η απόφαση ενός και μόνο τεχνοκράτη, αλλά αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της.

Χρήστος Κατσώτης: Η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί και να πάρει πίσω την απόφαση για τα ΕΛΤΑ άμεσα

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφύγει την οργή του λαού, θα πρέπει να απολογηθεί και να πάρει πίσω την απόφαση για τα ΕΛΤΑ, ανέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής, σχολιάζοντας την αναβολή της συνεδρίασης των Επιτροπών για τα ΕΛΤΑ λόγω της παραίτησης Σκλήκα.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Η κυβέρνηση αξιοποιεί την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ για να αποφύγει ν’ απολογηθεί για αυτή την πολιτική που κλείνει τα καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, στην περιφέρεια, 204 καταστήματα. Δεν μπορεί ν’ αποφύγει την οργή και την αγανάκτηση του λαού, πρέπει να απολογηθεί και να πάρει πίσω αυτή την απόφαση άμεσα, να λειτουργήσουν τα ΕΛΤΑ και να προσφέρουν τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν στον λαό όλης της χώρας».

