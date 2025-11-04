Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Τσιάρας: «Καμία καταγγελία δεν ήρθε στα χέρια μου για τον οργανισμό όσο είμαι υπουργός»

Να αποποιηθεί κάθε ευθύνης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιχείρησε ο Κώστας Τσιάρας υποστηρίζοντας ότι έχει διαβιβάσει κάθε καταγγελία στη Δικαιοσύνη.

«Στη διάρκεια της θητείας μου, οποιαδήποτε καταγγελία υπήρξε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλον εποπτευόμενο οργανισμό διαβιβάστηκε στα αρμόδια δικαστικά όργανα», ανέφερε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Θέλοντας να εμφανιστεί ως υπέρμαχος της διαφάνειας, ο κ. Τσιάρας σημείωσε πως από την πρώτη στιγμή έθεσε τον εαυτό του και το υπουργείο στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με στόχο τη διαλεύκανση σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα, ανέφερε, θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα «action plan» ώστε –όπως ισχυρίστηκε– να μη χαθεί η πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και να περάσει σε «καθεστώς απόλυτης διαφάνειας». Ωστόσο, αποσιώπησε, ανέφεραν στην αντιπολίτευση, πως η ανάγκη για τέτοιο σχέδιο προέκυψε ακριβώς λόγω της κυβερνητικής ανεπάρκειας και των σκανδάλων που έχουν έρθει στο φως.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφερόμενος στις παθογένειες που –όπως είπε– εντόπισε στο σύστημα, παραδέχθηκε πως δεν υπήρχαν ουσιαστικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι για παράνομες επιδοτήσεις. Παρ’ όλα αυτά, επιχείρησε να ρίξει το βάρος σε άλλους, εξηγώντας πως ζήτησε την παραίτηση του τέως προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, επειδή «δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», λες και η κυβέρνηση μέχρι τότε δεν είχε γνώση και ευθύνη για τις πρακτικές του Οργανισμού.

Όσον αφορά τον δεύτερο αντιπρόεδρο, Ιωάννη Καϊμακάμη, τον οποίο χαρακτήρισε «επιστήμονα υψηλού κύρους», δήλωσε ότι παραιτήθηκε για λόγους «προσωπικής ευθιξίας». Ωστόσο, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υπενθύμισε πως η κυβέρνηση είχε τοποθετήσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ έναν part-time αντιπρόεδρο με αμοιβή 3.000 ευρώ τον μήνα, τη στιγμή που διατηρούσε και ιδιωτική επιχείρηση.

Πηγές ΝΔ – Τσιάρας: Φέρνουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ένα εντελώς ενισχυμένο πλαίσιο λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με έμφαση στη διαφάνεια, την τήρηση των κανόνων και τον έλεγχο των διαδικασιών, όπως δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν φέρνει η κυβέρνηση, σύμφωνα όσα κατέθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα κατά τη διάρκεια της ακρόασής του από την εξεταστική επιτροπή.

Μέσα σε λίγες ημέρες από την τοποθέτησή του, ο Υπουργός μετέβη στις Βρυξέλλες, όπου είχε συνάντηση με τον τότε Επίτροπο, ο οποίος έθεσε δύο κρίσιμα ζητήματα: τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Από τότε ξεκίνησε ένας συνεχής κύκλος επαφών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στελέχη του Οργανισμού, για να υπάρξει πλήρης εικόνα των προβλημάτων.

Η βασική διαπίστωση ήταν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις στελέχωσης και ψηφιακής υποδομής. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του Action Plan, με 45 αρχικά σημεία που στη συνέχεια αυξήθηκαν σε 54 σημεία συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός δεν θα απωλέσει την ευρωπαϊκή πιστοποίησή του.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε υπό συνεχή επιτήρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να παρακολουθείται βήμα προς βήμα η εφαρμογή των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας ο στόχος ήταν να μην υπάρξει καμία διακινδύνευση των ευρωπαϊκών πόρων που κατευθύνονται στους Έλληνες αγρότες.

Ειδική μνεία έκανε ο Υπουργός στις συναντήσεις του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέτοντας τον εαυτό του και το Υπουργείο πλήρως στη διάθεσή της, προκειμένου να διερευνηθούν με απόλυτη διαφάνεια τα ζητήματα που τέθηκαν υπό εξέταση. Η συνεργασία αυτή ουσιαστικά σηματοδότησε ένα τέλος στην εποχή της καχυποψίας και την αρχή μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες που έφτασαν στο Υπουργείο διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ δόθηκε εντολή να πραγματοποιούνται ενδελεχείς έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Για παράδειγμα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός οι έλεγχοι στα οικολογικά σχήματα αποκάλυψαν μεγάλο αριθμό δικαιούχων με πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, και η υπόθεση ήδη βρίσκεται στη Δικαιοσύνη. Αντίστοιχα, όταν εντοπίστηκαν υπερβολικοί αριθμοί στα βιολογικά, αποφασίστηκε άμεση αναστολή των πληρωμών.

Όπως τόνισε ο Υπουργός, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένας προβληματικός οργανισμός, γιατί κουβαλούσε παθογένειες της ελληνικής πολιτείας: απουσία κτηματολογίου, ελλιπείς βοσκοτοπικούς χάρτες, ασαφή πλαίσια αρμοδιοτήτων και περιορισμένα εργαλεία ελέγχου.

Σήμερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε τροχιά θεσμικής ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο έχει ανακτήσει την αρμοδιότητα για τους βοσκοτοπικούς χάρτες και αναμένεται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Κοινωνία της Πληροφορίας, ώστε να ολοκληρωθεί ένα έργο που καθυστερεί εδώ και χρόνια.

Με λίγα λόγια, η νέα πολιτική ηγεσία επέλεξε να φέρει διαφάνεια, λογοδοσία και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τους έντιμους αγρότες, διατηρώντας τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης

Στη σημερινή του κατάθεση, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας επιβεβαίωσε ό,τι πλέον γνωρίζει κάθε αγρότης και κάθε πολίτης αυτής της χώρας: ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης. Η Πολιτεία χρωστά σήμερα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στους αγρότες και κτηνοτρόφους, εξαιτίας μιας κυβέρνησης που συνεχίζει να κοροϊδεύει συνειδητά τον αγροτικό κόσμο.

Ο κ. Τσιάρας προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή με το γνωστό γαλάζιο δόγμα για τις «διαχρονικές ευθύνες» που υπάρχουν στον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραλείποντας να απαντήσεις για τις δικές του προσωπικές ευθύνες.

Ο κ. Τσιάρας γνωρίζει καλά ότι σήμερα συμπληρώνεται η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση του Action Plan Plus με βάση την παράταση που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενώ ΟΠΕΚΕΠΕ τελεί υπό επιτήρηση ήδη έναν χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2024. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι ένας υπουργός που για έναν ολόκληρο χρόνο δεν κατάφερε να εφαρμόσει ούτε το αρχικό σχέδιο, θα μπορέσει τώρα να αποκαταστήσει τη ζημιά μέχρι τέλος Νοεμβρίου όπως δεσμεύτηκε;

Στην κατάθεσή του έκανε λόγο για «διαφάνεια» και επιλογές που δεν είχαν στόχο να υπηρετήσουν προσωπικά πολιτικά «ρουσφέτια», παρά το γεγονός ότι ένας ένας τα μέλη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν παρουσιαστεί στην Επιτροπή αλλά και αυτά που διορίστηκαν από τον ίδιο δηλώνουν ρητά ότι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ γιατί απέκρυψε επί δέκα ολόκληρες ημέρες την παραίτηση του κ. Καϊμακάμη.

Δεν θεώρησε ότι η μερική απασχόληση ενός υψηλά αμειβόμενου κυβερνητικού αξιωματούχου συνιστά πρόβλημα καθώς όπως προκλητικά είπε τον έπαιρνε τηλέφωνο τα Σάββατα και ήταν διαθέσιμος. Ενώ θεώρησε απολύτως αποδεκτό τον τρόπο διορισμού του μετά από μια τυχαία συνάντηση τους σε μια αγροτική έκθεση! Και στο τέλος είπε ότι η επιχειρηματική του δραστηριότητα για την οποία λάμβανε επιδοτήσεις δεν συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, αλλά σημαντική… εμπειρία!

Στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν προχώρησε σε άμεσο έλεγχο των ενεργειών του πρώην Αντιπροέδρου κ. Ζερβού όταν αποκαλύφθησαν οι επισυνδέσεις του από τις οποίες προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις για τέλεση παρανόμων πράξεων ισχυρίστηκε ότι «δεν είχε αρμοδιότητα να ελέγξει» τον αντιπρόεδρο Ζερβό…

Σε ερώτηση γιατί δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες αναστολής της λειτουργίας ΚΥΔ στα οποία αποδεδειγμένα λειτουργούσαν κυκλώματα εξαπάτησης, μέλη των οποίων είναι σήμερα προφυλακισμένα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εκείνο των Γιαννιτσών ο κ. Τσιάρας κατέθεσε ότι η λειτουργία των ΚΥΔ είναι αναγκαία, και μετά την πίεση που του ασκήθηκε παρέπεμψε σε μελλοντικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί.

Στο ζήτημα των βιολογικών καλλιεργειών, όπου επί Υπουργίας του κ. Τσιάρα η κατάσταση είναι ντροπιαστική, ο κ. Τσιάρας δεν έδωσε καμία απάντηση για το γεγονός ότι ενώ πάνω από 5.000 πιστοποιητικά βιολογικών καλλιεργειών ανακλήθηκαν, δεν έχει ανακληθεί καμία άδεια φορέα πιστοποίησης.

Εν τω μεταξύ η δήθεν διάθεση για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταρρίπτεται από την υπόθεση της υπαλλήλου Π. Τυχεροπούλου. Ένα αίτημα απόσπασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έμεινε οκτώ μήνες στο συρτάρι του Υπουργού, επειδή, όπως είπε, είχαν επιφυλάξεις τρεις υπηρεσιακοί παράγοντες. Δεν απάντησε όμως γιατί το κράτησε οχτώ μήνες στο συρτάρι του χωρίς καμία ενημέρωση της Εισαγγελίας.

Ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε ότι «παρέλαβε αριθμούς που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα». Παραδέχθηκε δηλαδή πως επί κυβέρνησης Μητσοτάκη υπήρξαν παραποιημένα στοιχεία για επιδοτήσεις, ζώα και βιολογικά προγράμματα και ενώ δηλώνει ότι ενημέρωσε τον πρωθυπουργό, τίποτα δεν άλλαξε. Ούτε ένας έλεγχος, ούτε μία παρέμβαση, ούτε μία παραίτηση.

Ο κ. Τσιάρας σε ερώτηση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις πληροφορίες ότι έρχεται νέα δικογραφία που συμπεριλαμβάνει και τον ίδιο και αν σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του, όπως έκαναν τρεις υφυπουργοί της Κυβέρνησης, απέφυγε να απαντήσει.

Η σημερινή κατάθεση του κ. Τσιάρα αποδεικνύει την ευθύνη της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχε αποκαλυφθεί ποτέ και ο αγροτικός κόσμος θα παρέμενε όμηρος αυτής της Κυβέρνησης.

