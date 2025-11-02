search
02.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

02.11.2025 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Με αγωγή απειλεί ο Νίκος Σαλάτας τον Μακάριο Λαζαρίδη – «Ανακάλεσε ότι εμπόδισα το έργο της Κοβέσι»

02.11.2025 15:55
Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, και του βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, μετά από δηλώσεις που έγιναν το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του Open TV.

Ο Νίκος Σαλάτας παρενέβη τηλεφωνικά στον αέρα της εκπομπής, απαιτώντας από τον Μακάριο Λαζαρίδη να ανακαλέσει άμεσα τους ισχυρισμούς του, απειλώντας με νομικά μέτρα. Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δηλώσεις του βουλευτή είναι συκοφαντικές και προσβλητικές.

Τι είχε πει ο Λαζαρίδης

Νωρίτερα στο πάνελ της ίδιας εκπομπής, ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης είχε υποστηρίξει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συγκαλύπτει υποθέσεις, επικαλούμενος ως παράδειγμα την απομάκρυνση του Νίκου Σαλάτα από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, ο λόγος της απομάκρυνσης ήταν ότι ο Σαλάτας παρακώλυσε το έργο της Ευρωπαίας εισαγγελέως που διερευνούσε υποθέσεις στον οργανισμό.

Λαζαρίδης: «Καλά θα κάνει να μην με απειλεί ο κύριος Σαλάτας»

«Ο κ. Σαλάτας, ο οποίος απέτυχε παταγωδώς ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλά θα κάνει να μην με απειλεί, αλλά να κάνει την αυτοκριτική του.

Δεν διαθέτει το αλάνθαστο επειδή είναι συνταξιούχος δικαστικός.

Αυτά για τώρα!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Λαζαρίδης έπειτα από όλα αυτά.

Ανδρουλάκης: «Με ευθύνη Μητσοτάκη η γαλάζια συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Πέτσας για τα ΕΛΤΑ: «Το ένα λάθος δεν διορθώνεται με ένα άλλο, επιβάλλεται επανεξέταση»

Χάρης Δούκας: Είμαι δήμαρχος αλλά και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – «Δεν θέλουν να μιλάω, αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει»

