ΕΛΛΑΔΑ

11.12.2025 08:02

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων: Ξεκινά σήμερα – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

11.12.2025 08:02
eortastiko_wrario_magazia

Αρχίζει σήμερα το εορταστικό ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα, συνεχές για τις αγορές μας και ανοιχτά καταστήματα και τις Κυριακές.

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο για την Αθήνα

Σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, τα καταστήματα θα είναι ανοικτά από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ. 

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα. 

Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις Κυριακές 14 – 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Αναλυτικά:
Πέμπτη 11/12 09:00-21:00
Παρασκευή 12/12 09:00-21:00
Σάββατο 13/12 09:00-16:00
Κυριακή 14/12 11:00-16:00
Δευτέρα 15/12 09:00-16:00
Τρίτη 16/12 09:00-21:00
Τετάρτη 17/12 09:00-21:00
Πέμπτη 18/12 09:00-21:00
Παρασκευή 19/12 09:00-21:00
Σάββατο 20/12 09:00-18:00
Κυριακή 21/12 11:00-18:00
Δευτέρα 22/12 09:00-21:00
Τρίτη 23/12 09:00-21:00
Τετάρτη 24/12 09:00-18:00
Πέμπτη 25/12 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26/12 ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27/12 09:00-18:00
Κυριακή 28/12 11:00-18:00
Δευτέρα 29/12 09:00-21:00
Τρίτη 30/12 09:00-21:00
Τετάρτη 31/12 09:00-18:00
Πέμπτη 01/01 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 02/01 ΚΛΕΙΣΤΑ

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έχει κάνει γνωστό το προτεινόμενο, ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, διευκρινίζοντας πως: «το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία»

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 09:25
