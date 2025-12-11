Γλυφάδα: Νεκρός 38χρονος σε τροχαίο στη Βουλιαγμένης – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με αίμα βάφτηκε για ακόμη μία ημέρα η άσφαλτος στην Αθήνα. Ένας άνδρας 38 χρόνων υπέκυψε στα τραύματά του από τροχαίο που είχε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα.
Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στη 1 τα ξημερώματα, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της Γλυφάδας, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με μοτοσυκλέτα.
Από την σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.
Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών, ο οδηγός της μηχανής δεν τα κατάφερε.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
