search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 09:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 07:06

Γλυφάδα: Νεκρός 38χρονος σε τροχαίο στη Βουλιαγμένης – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

11.12.2025 07:06
asthenoforo-new (2)

Με αίμα βάφτηκε για ακόμη μία ημέρα η άσφαλτος στην Αθήνα. Ένας άνδρας 38 χρόνων υπέκυψε στα τραύματά του από τροχαίο που είχε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στη 1 τα ξημερώματα, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της Γλυφάδας, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με μοτοσυκλέτα.

Από την σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.

Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών, ο οδηγός της μηχανής δεν τα κατάφερε.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Διαβάστε επίσης

Φοινικούντα: Και για ηθική αυτουργία σε προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας του θείου του κατηγορείται ο ανιψιός – Τι ισχυριζόταν πριν τη σύλληψή του

Palmos Analysis: Το 85% πιστεύει πως υπάρχει ανοχή της ελληνικής κοινωνίας σε φαινόμενα διαφθοράς – Ποιος τομέας κυριαρχεί

Καλύβια: Στο σασί αυτοκινήτου ήταν κρυμμένος εκρηκτικός μηχανισμός – Τον παρατήρησε άλλος οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-malgara
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρόβλημα για τη ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα

PAPARIZOU
LIFESTYLE

Σήμερα ή αύριο παίρνει εξιτήριο η Έλενα Παπαρίζου – Ποια θα είναι η πρώτη της εμφάνιση

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Συνάντηση Χατζηδάκη με κτηνοτρόφους της Κρήτης σήμερα 

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων έρχεται τα Χριστούγεννα στο Θέατρο Ροές

moutidou-new
LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Είναι ένα σκηνοθετημένο σίριαλ, κουράστηκα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 09:19
agrotes-malgara
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρόβλημα για τη ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα

PAPARIZOU
LIFESTYLE

Σήμερα ή αύριο παίρνει εξιτήριο η Έλενα Παπαρίζου – Ποια θα είναι η πρώτη της εμφάνιση

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Συνάντηση Χατζηδάκη με κτηνοτρόφους της Κρήτης σήμερα 

1 / 3