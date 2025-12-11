search
11.12.2025 10:20

Ιωάννινα: Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη

11.12.2025 10:20
Νεκρός, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, βρέθηκε πρωινές ώρες χθες ένας 34χρονος ημεδαπός μέσα στο σπίτι του σε συνοικία των Ιωαννίνων.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ανησύχησε καθώς είχε καιρό να επικοινωνήσει με τον 34χρονο και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στο σημείο μετέβησαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. και μπήκαν στο σπίτι βρίσκοντας στο κρεβάτι τον νεαρό άνδρα νεκρό. Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, τον χρόνο και τα ακριβή αίτια θανάτου του 34χρονου με καταγωγή από περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας θα αποκαλύψει η ιατροδικαστική εξέταση.

