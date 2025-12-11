Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός και ο φίλος του, αναζητείται και τρίτο άτομο (videos)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη αλλά και του επιχειρηματία φίλου του, στο σπίτι του στη Βούλα, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.

Οι αρχές θεωρούν ηθικό αυτουργό τον ανιψιό και στην προηγουμένη απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει σε βάρος του θείου και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Επιπλέον, η ιστορία φαίνεται να περιπλέκεται αναφορικά με τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, φυσικός αυτουργός θεωρείτο αρχικά ο άνδρας ο οποίος είχε κολυμπήσει από την Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα. Ωστόσο αυτός φέρεται πλέον να θεωρείται συνεργός.

Επιπλέον αναζητείται ένα τρίτο άτομο το οποίο φέρεται να έχει εμπλοκή στην υπόθεση, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες αυτό βρίσκεται στο εξωτερικό και σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Στο 7ο όροφο της ΓΑΔΑ κρατούνται ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του, και σήμερα αναμένεται να μεταχθούν στην Ευελπίδων προκειμένου ο εισαγγελέας να τους απαγγείλει κατηγορίες.

Στην συνέχεια θα μεταφερθούν στην Καλαμάτα, όπου θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή εκεί, ώστε να απολογηθούν, με πιθανότερη εξέλιξη να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου οι συνήγοροί τους να ενημερωθούν για το σύνολο της δικογραφίας.

Ο ανιψιός αρνείται τις κατηγορίες και σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις του, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα της κατάστασης. «Επιφυλάσσομαι να δω το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να διαπιστώσω τι στοιχειοθετείται σε βάρος του», δήλωσε ο δικηγόρος του, σύμφωνα με το Star.

Από την ημέρα της δολοφονίας, όπως προκύπτει από καταθέσεις και στοιχεία της ανακριτικής διαδικασίας, ο ανιψιός φέρεται να είχε οργανώσει τη δολοφονία του θείου του για να κληρονομήσει την περιουσία του.

Ο επιχειρηματίας που είχε στενή σχέση με τον ανιψιό, φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση, παρέχοντας οδηγίες στους εκτελεστές.

Σύμφωνα με το Star, οι δύο νεαροί, εργαζόμενοι του επιχειρηματία που έχουν προφυλακιστεί, είχαν όπλα, χρήματα και συγκεκριμένο σχέδιο.

Το βράδυ του διπλού φονικού μπήκαν στο κάμπινγκ, εκτέλεσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και επέστρεψαν στην Αθήνα, χωρίς να πάρουν τα χρήματα που βρέθηκαν δίπλα στα θύματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κίνητρο δεν ήταν ληστεία αλλά συμβόλαιο θανάτου.

