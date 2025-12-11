search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 09:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 08:35

Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός και ο φίλος του, αναζητείται και τρίτο άτομο (videos)

11.12.2025 08:35
foinikounta_1610_1920-1080_new

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη αλλά και του επιχειρηματία φίλου του, στο σπίτι του στη Βούλα, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.

Οι αρχές θεωρούν ηθικό αυτουργό τον ανιψιό και στην προηγουμένη απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει σε βάρος του θείου και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Επιπλέον, η ιστορία φαίνεται να περιπλέκεται αναφορικά με τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, φυσικός αυτουργός θεωρείτο αρχικά ο άνδρας ο οποίος είχε κολυμπήσει από την Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα. Ωστόσο αυτός φέρεται πλέον να θεωρείται συνεργός.

Επιπλέον αναζητείται ένα τρίτο άτομο το οποίο φέρεται να έχει εμπλοκή στην υπόθεση, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες αυτό βρίσκεται στο εξωτερικό και σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Στο 7ο όροφο της ΓΑΔΑ κρατούνται ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του, και σήμερα αναμένεται να μεταχθούν στην Ευελπίδων προκειμένου ο εισαγγελέας να τους απαγγείλει κατηγορίες.

Στην συνέχεια θα μεταφερθούν στην Καλαμάτα, όπου θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή εκεί, ώστε να απολογηθούν, με πιθανότερη εξέλιξη να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου οι συνήγοροί τους να ενημερωθούν για το σύνολο της δικογραφίας.

Ο ανιψιός αρνείται τις κατηγορίες και σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις του, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα της κατάστασης. «Επιφυλάσσομαι να δω το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να διαπιστώσω τι στοιχειοθετείται σε βάρος του», δήλωσε ο δικηγόρος του, σύμφωνα με το Star.

Από την ημέρα της δολοφονίας, όπως προκύπτει από καταθέσεις και στοιχεία της ανακριτικής διαδικασίας, ο ανιψιός φέρεται να είχε οργανώσει τη δολοφονία του θείου του για να κληρονομήσει την περιουσία του.

Ο επιχειρηματίας που είχε στενή σχέση με τον ανιψιό, φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση, παρέχοντας οδηγίες στους εκτελεστές.

Σύμφωνα με το Star, οι δύο νεαροί, εργαζόμενοι του επιχειρηματία που έχουν προφυλακιστεί, είχαν όπλα, χρήματα και συγκεκριμένο σχέδιο.

Το βράδυ του διπλού φονικού μπήκαν στο κάμπινγκ, εκτέλεσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και επέστρεψαν στην Αθήνα, χωρίς να πάρουν τα χρήματα που βρέθηκαν δίπλα στα θύματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κίνητρο δεν ήταν ληστεία αλλά συμβόλαιο θανάτου.

Διαβάστε επίσης:

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα – Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων: Ξεκινά σήμερα – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Γλυφάδα: Νεκρός 38χρονος σε τροχαίο στη Βουλιαγμένης – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-evaggelopoulos-new
LIFESTYLE

Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε κλίμα τρομοκρατίας στο γύρισμα – Συνάδελφοι έβαζαν τα κλάματα» (Video)

agrotes-malgara
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρόβλημα για τη ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα

PAPARIZOU
LIFESTYLE

Σήμερα ή αύριο παίρνει εξιτήριο η Έλενα Παπαρίζου – Ποια θα είναι η πρώτη της εμφάνιση

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Συνάντηση Χατζηδάκη με κτηνοτρόφους της Κρήτης σήμερα 

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων έρχεται τα Χριστούγεννα στο Θέατρο Ροές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 09:25
pavlos-evaggelopoulos-new
LIFESTYLE

Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε κλίμα τρομοκρατίας στο γύρισμα – Συνάδελφοι έβαζαν τα κλάματα» (Video)

agrotes-malgara
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρόβλημα για τη ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα

PAPARIZOU
LIFESTYLE

Σήμερα ή αύριο παίρνει εξιτήριο η Έλενα Παπαρίζου – Ποια θα είναι η πρώτη της εμφάνιση

1 / 3