Νέο εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: 51χρονος οικοδόμος έπεσε από μεγάλο ύψος – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 51χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την Τετάρτη (10/12) σε εργατικό ατύχημα σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Ελληνος Στρατιώτου, στην Πάτρα.
Ο άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεατίου ανελκυστήρα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.
Σύμφωνα με το thebest.gr, στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
Είναι το δεύτερο εργατικό ατύχημα σε διάστημα λίγων ημερών καθώς τη Δευτέρα (8/12) οικοδόμος έπεσε από κτήριο, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη και τραυματίστηκε σοβαρά.
Διαβάστε επίσης:
Δεκαοχτώ παιδιά έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδου καρκίνου – Οι οδηγίες των ειδικών
Αργυρούπολη: Σύλληψη 17χρονου για ξυλοδαρμό και ληστεία διανομέα – Tαυτοποιήθηκαν δύο ακόμη ανήλικοι
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έθαψε ζωντανό σκύλο αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.