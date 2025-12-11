Νέο εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: 51χρονος οικοδόμος έπεσε από μεγάλο ύψος – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 51χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την Τετάρτη (10/12) σε εργατικό ατύχημα σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Ελληνος Στρατιώτου, στην Πάτρα.

Ο άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεατίου ανελκυστήρα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με το thebest.gr, στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Είναι το δεύτερο εργατικό ατύχημα σε διάστημα λίγων ημερών καθώς τη Δευτέρα (8/12) οικοδόμος έπεσε από κτήριο, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη και τραυματίστηκε σοβαρά.

