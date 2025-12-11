search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 11:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 11:26

Νέο εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: 51χρονος οικοδόμος έπεσε από μεγάλο ύψος – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

11.12.2025 11:26
nosokomeio_rio

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 51χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την Τετάρτη (10/12) σε εργατικό ατύχημα σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Ελληνος Στρατιώτου, στην Πάτρα.

Ο άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεατίου ανελκυστήρα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με το thebest.gr, στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Είναι το δεύτερο εργατικό ατύχημα σε διάστημα λίγων ημερών καθώς τη Δευτέρα (8/12) οικοδόμος έπεσε από κτήριο, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη και τραυματίστηκε σοβαρά.

Διαβάστε επίσης:

Δεκαοχτώ παιδιά έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδου καρκίνου – Οι οδηγίες των ειδικών

Αργυρούπολη: Σύλληψη 17χρονου για ξυλοδαρμό και ληστεία διανομέα – Tαυτοποιήθηκαν δύο ακόμη ανήλικοι

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έθαψε ζωντανό σκύλο αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
charis-romas-new
LIFESTYLE

Χάρης Ρώμας: «Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον από την “Ιθάκη” του Τσίπρα» (Video)

exetastiki_newnew
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΣΥΡΙΖΑ για το… άφωνο σόου του «Φραπέ»: «Οι στημένες Επιτροπές γελοιοποιούν και εξευτελίζουν το κοινοβούλιο»

G7vNQm7WQAEYUkM (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Οκτώ πρέσβεις, ένας στόχος», η ανάρτησηκαι η φωτογραφία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

finikounta_sillifthentes
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα ο ανιψιός – Στην Καλαμάτα οι απολογίες των συλληφθέντων

PUPPIES_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 89χρονη δολοφόνησε δυο κουτάβια – Νεαρός της πέταξε πέτρα για να τη σταματήσει και τον χτύπησε στο κεφάλι!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 11:54
charis-romas-new
LIFESTYLE

Χάρης Ρώμας: «Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον από την “Ιθάκη” του Τσίπρα» (Video)

exetastiki_newnew
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΣΥΡΙΖΑ για το… άφωνο σόου του «Φραπέ»: «Οι στημένες Επιτροπές γελοιοποιούν και εξευτελίζουν το κοινοβούλιο»

G7vNQm7WQAEYUkM (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Οκτώ πρέσβεις, ένας στόχος», η ανάρτησηκαι η φωτογραφία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

1 / 3