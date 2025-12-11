search
11.12.2025 10:31

Αργυρούπολη: Σύλληψη 17χρονου για ξυλοδαρμό και ληστεία διανομέα – Tαυτοποιήθηκαν δύο ακόμη ανήλικοι

11.12.2025 10:31
φωτογραφία αρχείου

Χειροπέδες σε έναν 17χρονο, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση και ληστεία εις βάρος διανομέα στην Αργυρούπολη, πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος συνελήφθη την περασμένη βδομάδα στην Ηλιούπολη όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς. ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα δύο δράστες και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα έξι άτομα, γονείς των δραστών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες, στις 2 Δεκεμβρίου, πραγματοποίησαν παραγγελία φαγητού μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας.

Όταν ο διανομέας μετέβη στη διεύθυνση παράδοσης, τον περίμεναν οι δράστες, οι οποίοι, αφού του επιτέθηκαν, του αφαίρεσαν την παραγγελία και τράπηκαν σε φυγή.

Ενδεικτικό της αγριότητας της επίθεσής τους, αποτελεί το γεγονός ότι συνέχισαν να τον χτυπούν ακόμα και όσο βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας από την ανωτέρω υπηρεσία μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων επετεύχθη η ταυτοποίηση των δραστών οι οποίοι τυγχάνουν ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

