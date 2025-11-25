search
25.11.2025 16:03

Θεσσαλονίκη: Ένοχος και στο Εφετείο ο 29χρονος διανομέας για τον θάνατο 50χρονου πεζού – Τον χτύπησε μετά από παρατήρηση

25.11.2025 16:03
Σε φυλάκιση 4 ετών καταδικάστηκε τελεσίδικα 29χρονος διανομέας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο 50χρονου πεζού, τον οποίο γρονθοκόπησε πάνω σε καβγά, όταν δέχθηκε παρατήρηση από το θύμα, επειδή οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα σωματική βλάβη (κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου από βαριά σκοπούμενη θανατηφόρα σωματική βλάβη), με την αναγνώριση συνολικά τριών ελαφρυντικών: Του πρότερου σύννομου βίου, της ειλικρινούς μεταμέλειας και ότι ωθήθηκε στην πράξη του από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντα. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 5ετή κάθειρξη, οδηγήθηκε στις φυλακές, αλλά αποφυλακίστηκε με αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής.

Ζήτησε «συγγνώμη» από την οικογένεια του θύματος

Απολογούμενος για το περιστατικό – το οποίο συνέβη τον Αύγουστο του 2023 – ο 29χρονος ανέφερε ότι το θύμα ήταν σε έξαλλη κατάσταση, βρίζοντάς τον χυδαία, ενώ υποστήριξε ότι χτύπησε μια φορά τον 50χρονο στο πρόσωπο, με συνέπεια να πέσει στο έδαφος και να χάσει τη ζωή του ένα 24ωρο αργότερα λόγω κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων από την πτώση.

Τόνισε δε, ότι ο ίδιος τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ, ενώ ζήτησε «συγγνώμη» από την οικογένεια του θανόντα.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της αγόρευσής της, η εισαγγελέας της έδρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε σκοπό να προκαλέσει βαριά αναπηρία ή να σκοτώσει τον 50χρονο, ενώ όταν τον χτύπησε δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα υπήρχε ως αποτέλεσμα ο θάνατος.

