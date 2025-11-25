Προειδοποιητική στάση εργασίας ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ σε μετρό, ηλεκτρικό και Τραμ το Σάββατο – Ποιες ώρες βάζουν χειρόφρενο

Οι εργαζόμενοι των Σταθερών Συγκοινωνιών σε όλες τις γραμμές (Γραμμή 1 – πρ. ΗΣΑΠ, Γραμμές 2 & 3 – Μετρό, Γραμμές Τραμ), προχωρούν σε 4ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Η στάση εργασίας θα γίνει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ., με τους εργαζόμενους να διαμαρτύρονται για «τη συνεχιζόμενη αδράνεια και τις ασυνεπείς δημόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών».

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως άμεση απάντηση στις επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών οι οποίες αφορούν σε:

Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Αύξηση των ποσοστών προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών.

Στο υπ. Μεταφορών ζητούσαν «συνεργασία» από τους εργαζόμενους, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν δει καμία δέσμευση να έχει υλοποιηθεί από το υπουργείο.

