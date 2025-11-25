search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 16:01
25.11.2025 15:21

Προειδοποιητική στάση εργασίας ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ σε μετρό, ηλεκτρικό και Τραμ το Σάββατο – Ποιες ώρες βάζουν χειρόφρενο

25.11.2025 15:21
Οι εργαζόμενοι των Σταθερών Συγκοινωνιών σε όλες τις γραμμές (Γραμμή 1 – πρ. ΗΣΑΠ, Γραμμές 2 & 3 – Μετρό, Γραμμές Τραμ), προχωρούν σε 4ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Η στάση εργασίας θα γίνει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ., με τους εργαζόμενους να διαμαρτύρονται για «τη συνεχιζόμενη αδράνεια και τις ασυνεπείς δημόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών».

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως άμεση απάντηση στις επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών οι οποίες αφορούν σε:

  • Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων των Σταθερών Συγκοινωνιών.
  • Αύξηση των ποσοστών προσαύξησης  των νυχτερινών και αργιών.

Στο υπ. Μεταφορών ζητούσαν «συνεργασία» από τους εργαζόμενους, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν δει καμία δέσμευση να έχει υλοποιηθεί από το υπουργείο.

1 / 3