Το ύστατο αντίο του Νίκου Χαρδαλιά στον πατέρα του – Παρόντες υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τον πατέρα του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, από το κοιμητήριο του Βύρωνα.

Σε βαθύ πένθος, ο Ν. Χαρδαλιάς δέχθηκε τα συλλυπητήρια συγγενών και φίλων, καθώς και πολλών στελεχών της ΝΔ που παραβρέθηκαν στην κηδεία και συμμετείχαν στο πένθος της οικογένειας, μεταξύ αυτών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, καθώς και ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μετά το τέλος της ακολουθίας, η οικογένιας αναχώρησε για Αμφιλοχία, καθώς επιθυμία του πατέρα του Ν. Χαρδαλιά ήταν να ταφεί στο κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στην Εκκλησιά του Ταξιάρχη.

