Εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: 62χρονος οικοδόμος έπεσε από κτήριο – Πολύ σοβαρή η κατάστασή του

Εργατικό ατύχημα, με έναν οικοδόμο να πέφτει από κτήριο, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/12) στο κέντρο της Πάτρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 62χρονος οικοδόμος έπεσε στο κενό από κτήριο στο οποίο εκτελούνταν εργασίες στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η κατάσταση του οικοδόμου είναι πολύ σοβαρή.

