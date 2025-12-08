Εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: 62χρονος οικοδόμος έπεσε από κτήριο – Πολύ σοβαρή η κατάστασή του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εργατικό ατύχημα, με έναν οικοδόμο να πέφτει από κτήριο, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/12) στο κέντρο της Πάτρας.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 62χρονος οικοδόμος έπεσε στο κενό από κτήριο στο οποίο εκτελούνταν εργασίες στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη.
Σύμφωνα με το pelop.gr, η κατάσταση του οικοδόμου είναι πολύ σοβαρή.
