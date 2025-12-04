Στους δρόμους και οι οικοδόμοι – Απεργία και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα στις 10 Δεκεμβρίου

Πανοικοδομική Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσουν οι οικοδόμοι με συγκεντρώσεις των συνδικάτων – μελών της ομοσπονδίας τους σε όλη τη χώρα.

Το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου είναι:

«Κήρυξη Υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργοδότες.

7ωρο – 5νθήμερο -35ωρο.

Αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα βαρέα.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε “αρένες θανάτου”».

Επίσης η Ομοσπονδία Οικοδόμων, επισημαίνει ότι ανοιχτό ζήτημα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, εκφράζοντας την αντίθεσή της και τη διάθεσή της να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

