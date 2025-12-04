search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 09:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 09:16

Στους δρόμους και οι οικοδόμοι – Απεργία και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα στις 10 Δεκεμβρίου

04.12.2025 09:16
OIKODOMOI

Πανοικοδομική Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσουν οι οικοδόμοι με συγκεντρώσεις των συνδικάτων – μελών της ομοσπονδίας τους σε όλη τη χώρα.

Το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου είναι:

«Κήρυξη Υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργοδότες.

7ωρο – 5νθήμερο -35ωρο.

Αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα βαρέα.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε “αρένες θανάτου”».

Επίσης η Ομοσπονδία Οικοδόμων, επισημαίνει ότι ανοιχτό ζήτημα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, εκφράζοντας την αντίθεσή της και τη διάθεσή της να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Διαβάστε επίσης:

Φάληρο: ΙΧ παραβίασε στοπ και παρέσυρε οδηγό μηχανής – Εγκατέλειψε το σημείο

Λούτσα: Σήμερα η απολογία του 29χρονου για το θανατηφόρο τροχαίο – Είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και είχε καταναλώσει αλκοολ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
crediabank
BUSINESS

CrediaBank: Το πρώτο κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην Κρήτη ανοίγει τις πόρτες του στο Ηράκλειο

tsipras_ithaki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Τσίπρα: Επιστρέφει στη «μαυρίλα», ακυρώνει τον προοδευτικό χώρο

exetastiki opekepe 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική: Καταθέτει σήμερα ο «τυχερός» Χρήστος Μαγειρίας – Σύντροφος της «γαλάζιας» αγρότισσας με τη Ferrari

ptolemaida_troxaio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: Λεωφορείο με εργαζομένους της ΔΕΗ έπεσε στις προστατευτικές μπάρες – Νεκρός ο οδηγός από ανακοπή (video)

loutsa_troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: Απολογείται ο 29χρονος, τι αναμένεται να υποστηρίξει – Το δεύτερο αυτοκίνητο, η κοκαΐνη και οι έξι συλλήψεις (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 09:54
crediabank
BUSINESS

CrediaBank: Το πρώτο κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην Κρήτη ανοίγει τις πόρτες του στο Ηράκλειο

tsipras_ithaki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Τσίπρα: Επιστρέφει στη «μαυρίλα», ακυρώνει τον προοδευτικό χώρο

exetastiki opekepe 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική: Καταθέτει σήμερα ο «τυχερός» Χρήστος Μαγειρίας – Σύντροφος της «γαλάζιας» αγρότισσας με τη Ferrari

1 / 3