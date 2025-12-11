Φοινικούντα: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα ο ανιψιός – Στην Καλαμάτα οι απολογίες των συλληφθέντων

Τον δρόμο για τη Μεσσηνία παίρνουν οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, στις αρχές Οκτωβρίου, μετά την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Καλαμάτας.

Για μια ώρα παρέμειναν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι, στους οποίους η ανακρίτρια Καλαμάτας αποδίδει ότι είναι αυτοί που “παρήγγειλαν” την δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη του.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Βέρρα, συνήγορο του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ο εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε σχέση και εμπλοκή στο έγκλημα. Όπως ανέφερε ο κ. Βέρρας, ο εντολέας του «είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος».

Οι δύο κατηγορούμενοι πλέον οδηγούνται στην ανακρίτρια Καλαμάτας στην οποία και θα απολογηθούν για όσα τους καταλογίζει στο κατηγορητήριο που συνέταξε.

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έθαψε ζωντανό σκύλο αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία

Ιωάννινα: Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη

Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός και ο φίλος του, αναζητείται και τρίτο άτομο (videos)