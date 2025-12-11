Ο Κώστας Θεοφίλου μιλά στο Ποντίκι για τη θανάτωση του κοπαδιού του και γιατί αμφισβητούν τη σπάνια φυλή Ρουμλουκίου

Η απώλεια ενός κοπαδιού είναι για κάθε κτηνοτρόφο χτύπημα βαρύ. Για τον Κώστα Θεοφίλου, όμως, η χθεσινή καταστροφή δεν ήταν απλώς ένα οικονομικό πλήγμα, αλλά το τέλος μιας ολόκληρης ζωής, μιας παράδοσης και μιας σπάνιας γενετικής γραμμής που ο ίδιος θεωρούσε καθήκον του να διαφυλάξει. Τα πρόβατά του, της σπάνιας αυτόχθονης φυλής Ρουμλουκίου, όπως ο ίδιος έχει ισχυριστεί, θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς, αφήνοντάς τον συντετριμμένο και αποφασισμένο να εγκαταλείψει τον τόπο του.

«Ήθελα τα δικά μου τα πρόβατα, όχι εισαγωγής. Αυτή η φυλή ήταν σπάνια, καταγεγραμμένη από τις γεωπονικές σχολές. Δεν μας την αναγνώρισε κανένας τυχαίος» λέει στο topontiki ως απάντηση σε όσους από χθες αμφισβητούν την σπάνια φυλή στην οποία ανήκαν τα πρόβατά του. «Τώρα αυτή η φυλή δεν υπάρχει πια. Χάθηκε ό,τι είχε απομείνει», τονίζει.

Η ευλογιά έφερε το οριστικό τέλος. Το κοπάδι του θανατώθηκε στο σύνολό του και ο κ. Θεοφίλου παραδέχεται πως δεν έχει ακόμη συνέλθει. «Θέλω χρόνο. Ακόμη παλεύω και με την υγεία μου… πέρασα ένα ψηλό εγκεφαλικό και πρέπει να κάνω κι άλλες εξετάσεις. Όλα έπεσαν πάνω μου μαζί». Όμως πέρα από τον ιό, ο κτηνοτρόφος θεωρεί πως αντιμετώπισε και έναν αόρατο πόλεμο. «Ο τόπος με κυνήγησε αφάνταστα. Οι δικοί μου πήραν υπουργούς, πήραν και Ευρωβουλευτή για να με κυνηγήσουν. Στην Ελλάδα, τον παράδεισο του Θεού, τρώμε ο ένας τον άλλον».

Η οργή του στρέφεται και προς το κράτος, το οποίο –όπως υποστηρίζει– δεν του επιτρέπει να ξανανοίξει μονάδες ούτε να φέρει νέα ζώα, εξαιτίας του φακέλου της ευλογιάς. «Το κράτος τιμωρεί τον παραγωγό. Ξέρουν ότι η αρρώστια δεν ξεκίνησε από εμάς τους κτηνοτρόφους, αλλά από πιο πάνω. Κι όμως κλείνουν εμάς», επισημαίνει.

Το θέμα της σπανιότητας των ζώων που θανατώθηκαν έχει μπει για τα καλά στον δημόσιο διάλογο με τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργο Κεφαλά να αμφισβητεί σε δηλώσεις τη σπάνια ντόπια φυλή καθώς όπως είπε δεν υπάρχει καμία γενετική μελέτη, καμία καταγραφή και κανένα στοιχείο που να την τεκμηριώνει τα τελευταία 25 χρόνια.

«Αν δεν υπάρχει DNA ανάλυση, δεν μπορεί κανείς να μιλά για αναγνωρισμένη φυλή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το μοναδικό πιστοποιητικό που επικαλείται ο κτηνοτρόφος δεν συνοδεύεται από επιστημονικά δεδομένα.

Αλλά και ο καθηγητής κτηνιατρικής του ΑΠΘ Γιώργος Αρσένος, με επιστολή του στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, επισήμανε ότι σε καμία επιστημονική βάση δεν υπάρχουν στοιχεία που να πιστοποιούν την ύπαρξη αυτής της φυλής. Ενώ ζήτησε και επικαιροποίηση των δεδομένων των αυτόχθονων φυλών.

Διαβάστε επίσης

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ο δολοφόνος της Γαρυφαλιάς

Φοινικούντα: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα ο ανιψιός – Στην Καλαμάτα οι απολογίες των συλληφθέντων

Πάτρα: 89χρονη δολοφόνησε δυο κουτάβια – Νεαρός της πέταξε πέτρα για να τη σταματήσει και τον χτύπησε στο κεφάλι!