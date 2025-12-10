«Δεν θα μείνει πρόβατο στην Ελλάδα», προειδοποιεί ο αντιπεριφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας – Τι συμβαίνει τελικά με τη σπάνια φυλή Ρουμλουκίου;

Για τη σπάνια φυλή αιγοπροβάτων Ρουμλουκίου τοποθετήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς.

Οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν σπάνιες φυλές λαμβάνουν επιπλέον επιδότηση διατήρησης, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ., ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, για τη φυλή «Ρουμλούκι» η επιδότηση ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά ζώο ετησίως.

Το βίντεο με τον κτηνοτρόφο Κώστα Θεοφίλου να αποχαιρετά το κοπάδι του που θα θανατωνόταν, γιατί προσβλήθηκε από την ευλογιά των προβάτων, προκάλεσε ευρέως συγκίνηση.

Τι ισχύει με τη φυλή Ρουμλουκίου

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς δήλωσε ότι αγνοεί την ύπαρξη της φυλής Ρουμλουκίου. «Δεν υπάρχει τα τελευταία 25 χρόνια γενετική μελέτη που να αναγνωρίζει την συγκεκριμένη φυλή ή να αναφέρεται στην βιβλιογραφία ή να υπάρχουν γενετικά δεδομένα. Δεν είμαι γενετιστής, ούτε κτηνίατρος», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

«Η πρακτική που ξέρω εδώ και 40 χρόνια που ασχολούμαι με το επάγγελμα, λέει ότι, όταν αναγνωρίζεις μία φυλή, αυτό βασίζεται σε ανάλυση DNA. Δεν έχει γίνει ανάλυση DNA στα συγκεκριμένα πρόβατα. Δεν έχουν απομονωθεί γενετικά χαρακτηριστικά που να διαφοροποιούν αυτά τα ζώα από τα υπόλοιπα», συμπλήρωσε.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς συνέκρινε την ευλογιά των αιγοπροβάτων με τον κορονοϊό. «Η ασθένεια της ευλογιάς είναι του μεγέθους του κορονοϊού. Σε λίγο δεν θα μείνει πρόβατο».

Σχετικά με τους ισχυρισμούς του Κώστα Θεοφίλου ότι το κοπάδι του είναι πλέον καθαρό «σύμφωνα με την κτηνιατρική υπηρεσία μας που επιτηρεί κάθε μέρα τα αιγοπρόβατα ο αριθμός τους συνεχίζει να μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουν και πεθαίνουν».

«Στην περίπτωση του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου, λειτουργεί σε μία εγκατάσταση η οποία είναι εντός του ορίου του οικισμού, δηλαδή είναι σε οικόπεδο και όχι σε αγροτεμάχιο, και η Διεύθυνση Πολιτικής Γης πριν από 11 χρόνια, του παραχώρησε δωρεάν έκταση σε άλλο χώρο κατάλληλο, έχει βγει και μία άδεια λειτουργίας και ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Άρα, στον χώρο που είναι σήμερα τα ζώα που έχουν μολυνθεί, δεν τηρούνται τα στοιχειώδη μέτρα βιοασφάλειας και αυτό έχει αποτυπωθεί».

Διαβάστε επίσης

Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις που έστρεψαν τις υποψίες στον ανιψιό του ιδιοκτήτη κάμπινγκ – Πώς «δέθηκε» το κατηγορητήριο σε βάρος του

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

Καλύβια: Στο σασί αυτοκινήτου ήταν κρυμμένος εκρηκτικός μηχανισμός – Τον παρατήρησε άλλος οδηγός