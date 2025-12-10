Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις που έστρεψαν τις υποψίες στον ανιψιό του ιδιοκτήτη κάμπινγκ – Πώς «δέθηκε» το κατηγορητήριο σε βάρος του

Νέα τροπή πήρε η υπόθεσης της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του συντρόφου του στη Φοινικούντα. Μετά από 2,5 μήνες συνελήφθησαν ο ανιψιός και κύριος κληρονόμος του 68χρονου, καθώς και επιχειρηματίας με έδρα την Αθήνα, ενώ αναζητείται και τρίτο άτομο, που σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στο εξωτερικό.

Μετά τη σύλληψη των δύο 22χρονων φυσικών αυτουργών, οι αρχές συνέχισαν αθόρυβα τις έρευνες τους.

Στην κατάθεση του ανιψιού είχαν εντοπίσει εξαρχής αντιφάσεις, που τους κίνησαν υποψίες. Σε αυτόν έδειξαν και οι καταθέσεις των συγγενών του θύματος. Κομβικό ρόλο για να δέσουν το κατηγορητήριο σε βάρος του έπαιξε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Οι κληρονόμοι

Ο 68χρονος άφησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό του, γιο του αποθανόντος αδελφού του. Του άφησε ακίνητα, τις μετοχές του στο κάμπινγκ αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ.

Στον σύντροφο του και επιστάτη του κάμπινγκ άφησε οικόπεδο 8 στρεμμάτων και το 50% ενός αγροτεμαχίου.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία έγινε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Τότε ο ανιψιός είχε ισχυριστεί ότι ο δράστης εκτός από τα δύο θύματα πυροβόλησε και εκείνον αλλά δεν τον πέτυχε, κατάφερε να ξεφύγει προς τη τραπεζαρία του κάμπινγκ όπου κάλεσε απευθείας από το κινητό της συντρόφου του τον 32χρονο επιχειρηματία από την Αθήνα.

«Για ό,τι ανάκριση έχω κάνει έχω πει την αλήθεια. Γιατί να φοβηθώ; Να φοβάμαι τώρα; Μπορεί και να φοβάμαι μην έρθει κανείς αύριο και με απαγάγει για τα 30 εκατομμύρια και τον χρυσό, τι άλλο να φοβάμαι; Έχω απαυδήσει. Προσπαθώ να βοηθήσω και θέλω όντως να βρεθεί άκρη. Και πάλι αν ήμουν ένοχος θα έπαιρνα τον φίλο μου τηλέφωνο; Τον πήρα γιατί είναι αδερφός μου, εκείνη την στιγμή πανικοβλήθηκα και του είπα “φίλε τι κάνω, τρέμω. Θες να έρθεις χωριό;», έλεγε ο ανιψιός πριν τη σύλληψη του.

