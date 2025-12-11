Αγρότες: Ούτε βήμα πίσω- «Είναι αγώνας επιβίωσης»- Πληθαίνουν τα μπλόκα, με το βλέμμα στη συνέλευση της Νίκαιας το Σάββατο

Μέχρι τέλους διαμηνύουν ότι θα φτάσουν τον αγώνα τους οι αγρότες, παραμένοντας στα μπλόκα σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, με το βλέμμα στραμμένο στην πανελλαδική συνέλευση του Σαββάτου στη Νίκαια, στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, όπου θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής, με τους αγρότες της Κρήτης να συναντούν το απόγευμα της Πέμπτης τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Κώστα Τσιάρα στο Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εξετάζεται η παράταση της μειωμένης τιμής στο ρεύμα στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ οι αγρότες ζητούν 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Εξετάζεται επίσης, ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων λίτρων πετρελαίου ανά καλλιέργεια για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες.

Η εικόνα των κινητοποιήσεων ανά την Ελλάδα

Στην Κρήτη έληξε η συμβολική κατάληψη του κτηρίου της αποκεντρωμένης διοίκησης από τους αγρότες ως ένδειξη καλής θέλησης. Στα Χανιά οι αγρότες παραμένουν στο αεροδρόμιο για 4η μέρα σε συμβολική διαμαρτυρία, χωρίς να παρεμποδίζουν τα δρομολόγια των πτήσεων. Ωστόσο, δηλώνουν πως αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στο Μαυροδένδρι Κοζάνης οι αγρότες προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας να παραμείνει ανεξάρτητη αρχή.

Παράλληλα, την Παρασκευή θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για το συμβολικό κλείσιμο του λιμανιού, ενώ έχει αποφασιστεί γενική απεργία την Τρίτη σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Στα αιτήματά τους παραμένουν ενέργεια, κόστος παραγωγής και τιμές.

Καβάλα: Σταφύλια, άχυρα και γάλα στο κτήριο της Αντιπεριφέρειας

Aμπελουργοί, μελισσοκόμοι και αγρότες στην Καβάλα έκλεισαν την Αντιπεριφέρεια, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, ρίχνοντας γάλα, άχυρα και σταφύλια στην πόρτα του κεντρικού κτηρίου.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews o Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω», από τα αιτήματά τους. Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης τόνισε χαρακτηριστικά.

Πορεία προς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας από αγρότες και κτηνοτρόφους

Μεγάλη αγροτική κινητοποίηση και στην Ηγουμενίτσα. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παρέταξαν πριν τα οχήματά τους στην Εγνατία, ένα χιλιόμετρο από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Η αστυνομία είχε στήσει φραγμούς αλλά τα τρακτέρ πέρασαν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες έχουν στις 19:00 σύσκεψη για να αποφασίσουν για πόση ώρα το απόγευμα θα κλείσουν την Εγνατία Οδό που καταλήγει στις πύλες του λιμένα Ηγουμενίτσας.

Τρίκαλα: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν το ερχόμενο Σάββατο στη συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας για τον συντονισμό των δράσεών τους.

Στο πλευρό τους βρίσκονται, με παρουσία και στον χώρο κάθε μέρα, εργατικά συνδικάτα, φοιτητικοί και συνταξιουχικοί σύλλογοι, λαϊκοί φορείς και σωματεία.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως συζητούν και αποφασίζουν κατά τη διάρκεια των καθημερινών συνελεύσεων που γίνονται στον χώρο των μπλόκων.

Λαμία: Άνοιξαν τους παραδρόμους στο Μπράλο

Άνοιξαν πριν λίγο οι αγρότες το βοηθητικό και επαρχιακό δίκτυο στον κόμβο του Μπράλου. Από το προηγούμενο Σάββατο έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στο σημείο, αποκλείοντας τον εθνικό δρόμο Αθηνών Λαμίας, ενώ τόσο σήμερα όσο και τις προηγούμενες ημέρες, διακόπτουν την κυκλοφορία για μία ώρα, κλείνοντας τόσο τους βοηθητικούς δρόμους όσο και το επαρχιακό δίκτυο.

Σήμερα το μεσημέρι τους αγρότες του μπλόκου, επισκέφθηκαν γονείς και παιδιά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ νομού Φθιώτιδας, προσφέροντας φαγητά και εκφράζοντας τη στήριξή τους στον αγώνα των παραγωγών. Αντίστοιχες ανακοινώσεις συμπαράστασης εξέδωσαν και φορείς της περιοχής, ανάμεσά τους εργατικά κέντρα, εκπαιδευτικοί σύλλογοι και παραγωγικές τάξεις.

Τα αγροτικά αιτήματα βρέθηκαν την ίδια ημέρα στο επίκεντρο πολύωρης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων έθεσαν τα βασικά αιτήματα του κλάδου, ενώ παράλληλα αναγνώστηκαν τα ψηφίσματα που είχαν αποστείλει οι επιτροπές των μπλόκων.

Τέλος, λίγο πριν το μεσημέρι, ομάδα αγροτών από το μπλόκο του Δομοκού πραγματοποίησε συμβολική κατάληψη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λαμία, όπου και επέδωσε σχετικό ψήφισμα πριν αποχωρήσει.

Η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας παραμένει αποκλεισμένη σε 4 βασικά σημεία. Στον κόμβο του Μπράλου, στον κόμβο της Αταλάντης, στον κόμβο του Κάστρου και στον κόμβο της Θήβας.

Χαλκίδα: Πρωί και απόγευμα για περίπου μία ώρα κλείνουν οι αγρότες τη γέφυρα

Η γέφυρα Χαλκίδας θα κλείσει εκ νέου το απόγευμα στις 19:00 έως τις 20:30 από τους αγρότες, οι οποίοι το πρωί προχώρησαν σε αντίστοιχο συμβολικό αποκλεισμό της γέφυρας.

Το απόγευμα αγρότες της Βόρειας Εύβοιας θα ενισχύσουν το μπλόκο.

Προμαχώνας: 12:30 με 19:00 δεν περνούν τα φορτηγά

Και στον Προμαχώνα Σερρών αγρότες και κτηνοτρόφοι ανοιγοκλείνουν τον μεθοριακό σταθμό, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός για τα φορτηγά μέχρι τις 7 το απόγευμα.

Την Παρασκευή, στο Επιμελητήριο Σερρών θα γίνει σύσκεψη όλων των φορέων για τα αγροτικά ζητήματα.

