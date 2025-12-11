search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 17:57
ΕΛΛΑΔΑ

11.12.2025 16:54

Οι κρεοπώλες στο πλευρό των αγροτών: Κλειστά τα κρεοπωλεία την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

11.12.2025 16:54
kreopoleio

Κάλεσμα απευθύνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών σε όλα τα μέλη τους να αφήσουν τα καταστήματα τους κλειστά στις 14 Δεκεμβρίου σε αλληλεγγύη στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται στους δρόμους.

«Ως κρεοπώλες γνωρίζουμε ότι ο πρωτογενής τομέας, στου οποίου το άρμα είμαστε συνδεδεμένοι ως ο συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα διατροφής με τον καταναλωτή, όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών και διογκώνει το κόστος επιβίωσης για όλους αγνοώντας παντελώς πως συναποτελούμε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

«Για τους λόγους αυτούς είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ειρηνική κινητοποίηση προκειμένου να εξασφαλιστεί όχι μόνο το ποιοτικά καλό κρέας αλλά και κάθε προϊόν», συμπληρώνουν.

Κλείνοντας απευθύνουν κάλεσμα σε «όλα τα σωματεία – ενώσεις – μέλη της ΠΟΚΚ να συμμετέχουν εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους με το κλείσιμο των καταστημάτων μας την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2025», αναφέρει η ανακοίνωση».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σάλος για τη φράση της Κωνσταντοπούλου με το «καλσόν» στη Συρεγγέλα

trakter
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε αγρότισσα από τη Λαμία για υποκίνηση σε βία

agrotes kinhtopoiseis 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Ούτε βήμα πίσω- «Είναι αγώνας επιβίωσης»- Πληθαίνουν τα μπλόκα, με το βλέμμα στη συνέλευση της Νίκαιας το Σάββατο

frapes_5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Χάος με τον Φραπέ που έγινε… Τζιτζής – Θρίλερ με αίτημα σύλληψης, «θα της στρίψω το λαρύγγι» (Live/Video)

tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Επίθεση στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

