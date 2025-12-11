Οι κρεοπώλες στο πλευρό των αγροτών: Κλειστά τα κρεοπωλεία την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Κάλεσμα απευθύνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών σε όλα τα μέλη τους να αφήσουν τα καταστήματα τους κλειστά στις 14 Δεκεμβρίου σε αλληλεγγύη στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται στους δρόμους.

«Ως κρεοπώλες γνωρίζουμε ότι ο πρωτογενής τομέας, στου οποίου το άρμα είμαστε συνδεδεμένοι ως ο συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα διατροφής με τον καταναλωτή, όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών και διογκώνει το κόστος επιβίωσης για όλους αγνοώντας παντελώς πως συναποτελούμε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

«Για τους λόγους αυτούς είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ειρηνική κινητοποίηση προκειμένου να εξασφαλιστεί όχι μόνο το ποιοτικά καλό κρέας αλλά και κάθε προϊόν», συμπληρώνουν.

Κλείνοντας απευθύνουν κάλεσμα σε «όλα τα σωματεία – ενώσεις – μέλη της ΠΟΚΚ να συμμετέχουν εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους με το κλείσιμο των καταστημάτων μας την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2025», αναφέρει η ανακοίνωση».

