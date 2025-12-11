«Είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση»: Στην Καλαμάτα η απολογία του ανιψιού και του επιχειρηματία για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας θα απολογηθούν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, που φέρονται να είναι ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ δηλώνει αθώος. «Είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος», δήλωσε ο συνήγορος του Γιάννης Βέρρας.

Ήταν μαζί στο σπίτι του επιχειρηματία

«​Δεν μπορώ να γνωρίζω και να τοποθετηθώ για κανένα στοιχείο της δικογραφίας, εφόσον έχω παντελή άγνοια για αυτή. Μόλις μου γνωστοποιηθούν τα έγγραφα της δικογραφίας, λάβουμε προθεσμία για την απολογία και μπορέσουμε να μελετήσουμε το αποδεικτικό υλικό, τότε θα μπορώ να είμαι σε θέση να έχω άποψη και να δω τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην κατηγορία αυτή, την οποία αρνείται ο εντολέας μου ιδιαιτέρως και κατηγορηματικά», συμπλήρωσε.

Οι φερόμενοι ηθικοί αυτουργοί συνελήφθησαν στο σπίτι του επιχειρηματία στην περιοχή της Βούλας. Εντωμεταξύ, έχει εκδοθεί ένταλμα και για τρίτο πρόσωπο που φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.

Μετά τη σύλληψη των δύο 22χρονων φυσικών αυτουργών, οι αρχές συνέχισαν αθόρυβα τις έρευνες τους. Στην κατάθεση του ανιψιού είχαν εντοπίσει εξαρχής αντιφάσεις, που τους κίνησαν υποψίες. Σε αυτόν έδειξαν και οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Κομβικό ρόλο για να δέσουν το κατηγορητήριο σε βάρος του έπαιξε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Ο ανιψιός είχε υποστηρίξει στην κατάθεση του ότι ο δράστης τον πυροβόλησε κι ότι κατάφερε να ξεφύγει.«Για ό,τι ανάκριση έχω κάνει έχω πει την αλήθεια. Γιατί να φοβηθώ; Να φοβάμαι τώρα; Μπορεί και να φοβάμαι μην έρθει κανείς αύριο και με απαγάγει για τα 30 εκατομμύρια και τον χρυσό, τι άλλο να φοβάμαι; Έχω απαυδήσει. Προσπαθώ να βοηθήσω και θέλω όντως να βρεθεί άκρη. Και πάλι αν ήμουν ένοχος θα έπαιρνα τον φίλο μου τηλέφωνο; Τον πήρα γιατί είναι αδερφός μου, εκείνη την στιγμή πανικοβλήθηκα και του είπα “φίλε τι κάνω, τρέμω. Θες να έρθεις χωριό;», έλεγε.

Διαβάστε επίσης

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ο δολοφόνος της Γαρυφαλιάς

Ο Κώστας Θεοφίλου μιλά στο Ποντίκι για τη θανάτωση του κοπαδιού του και γιατί αμφισβητούν τη σπάνια φυλή Ρουμλουκίου

Πάτρα: 89χρονη δολοφόνησε δυο κουτάβια – Νεαρός της πέταξε πέτρα για να τη σταματήσει και τον χτύπησε στο κεφάλι!