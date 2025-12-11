search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 16:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 15:36

«Είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση»: Στην Καλαμάτα η απολογία του ανιψιού και του επιχειρηματία για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

11.12.2025 15:36
foinikouda

Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας θα απολογηθούν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, που φέρονται να είναι ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ δηλώνει αθώος. «Είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος», δήλωσε ο συνήγορος του Γιάννης Βέρρας.

Ήταν μαζί στο σπίτι του επιχειρηματία

«​Δεν μπορώ να γνωρίζω και να τοποθετηθώ για κανένα στοιχείο της δικογραφίας, εφόσον έχω παντελή άγνοια για αυτή. Μόλις μου γνωστοποιηθούν τα έγγραφα της δικογραφίας, λάβουμε προθεσμία για την απολογία και μπορέσουμε να μελετήσουμε το αποδεικτικό υλικό, τότε θα μπορώ να είμαι σε θέση να έχω άποψη και να δω τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην κατηγορία αυτή, την οποία αρνείται ο εντολέας μου ιδιαιτέρως και κατηγορηματικά», συμπλήρωσε.

Οι φερόμενοι ηθικοί αυτουργοί συνελήφθησαν στο σπίτι του επιχειρηματία στην περιοχή της Βούλας. Εντωμεταξύ, έχει εκδοθεί ένταλμα και για τρίτο πρόσωπο που φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό. 

Μετά τη σύλληψη των δύο 22χρονων φυσικών αυτουργών, οι αρχές συνέχισαν αθόρυβα τις έρευνες τους. Στην κατάθεση του ανιψιού είχαν εντοπίσει εξαρχής αντιφάσεις, που τους κίνησαν υποψίες. Σε αυτόν έδειξαν και οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Κομβικό ρόλο για να δέσουν το κατηγορητήριο σε βάρος του έπαιξε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. 

Ο ανιψιός είχε υποστηρίξει στην κατάθεση του ότι ο δράστης τον πυροβόλησε κι ότι κατάφερε να ξεφύγει.«Για ό,τι ανάκριση έχω κάνει έχω πει την αλήθεια. Γιατί να φοβηθώ; Να φοβάμαι τώρα; Μπορεί και να φοβάμαι μην έρθει κανείς αύριο και με απαγάγει για τα 30 εκατομμύρια και τον χρυσό, τι άλλο να φοβάμαι; Έχω απαυδήσει. Προσπαθώ να βοηθήσω και θέλω όντως να βρεθεί άκρη. Και πάλι αν ήμουν ένοχος θα έπαιρνα τον φίλο μου τηλέφωνο; Τον πήρα γιατί είναι αδερφός μου, εκείνη την στιγμή πανικοβλήθηκα και του είπα “φίλε τι κάνω, τρέμω. Θες να έρθεις χωριό;», έλεγε.

Διαβάστε επίσης

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ο δολοφόνος της Γαρυφαλιάς

Ο Κώστας Θεοφίλου μιλά στο Ποντίκι για τη θανάτωση του κοπαδιού του και γιατί αμφισβητούν τη σπάνια φυλή Ρουμλουκίου

Πάτρα: 89χρονη δολοφόνησε δυο κουτάβια – Νεαρός της πέταξε πέτρα για να τη σταματήσει και τον χτύπησε στο κεφάλι!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
larisa-nosokomeio-new
ΥΓΕΙΑ

ΠΙΣ για το ΓΝ της Λάρισας: «Η διάλυση της παιδιατρικής κλινικής αποδυναμώνει το νοσοκομείο»

Screenshot-2025-12-09-at-11-53-38-AM
ΚΟΣΜΟΣ

«It’s the most terrible time of the year»: Η AI διαφήμιση των ολλανδικών McDonald’s που προκάλεσε αντιδράσεις και «κόπηκε» (video)

pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβέβαιη η μάχη για την προεδρία του Eurogroup, με τον Κ. Πιερρακάκη να διεκδικεί κρίσιμες συμμαχίες στις Βρυξέλλες

time 2025 ai 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

TIME: Οι Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2025

foinikouda
ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση»: Στην Καλαμάτα η απολογία του ανιψιού και του επιχειρηματία για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 16:02
larisa-nosokomeio-new
ΥΓΕΙΑ

ΠΙΣ για το ΓΝ της Λάρισας: «Η διάλυση της παιδιατρικής κλινικής αποδυναμώνει το νοσοκομείο»

Screenshot-2025-12-09-at-11-53-38-AM
ΚΟΣΜΟΣ

«It’s the most terrible time of the year»: Η AI διαφήμιση των ολλανδικών McDonald’s που προκάλεσε αντιδράσεις και «κόπηκε» (video)

pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβέβαιη η μάχη για την προεδρία του Eurogroup, με τον Κ. Πιερρακάκη να διεκδικεί κρίσιμες συμμαχίες στις Βρυξέλλες

1 / 3