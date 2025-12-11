search
11.12.2025 19:54

Φοινικούντα: Κόλαφος το κατηγορητήριο για τον ανιψιό – Μετά το διπλό φονικό φέρεται να μετέφερε τον δράστη στα ΚΤΕΛ

Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας θα απολογηθούν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, που φέρονται να είναι ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Εξαιρετικά επιβαρυντικά στοιχεία φέρονται να υπάρχουν για τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο ανιψιός μετά τη δολοφονία μετέφερε με το αυτοκίνητο του τον 22χρονο φυσικό αυτουργό στα ΚΤΕΛ. Ο νεαρός στην απολογία του είχε υποστηρίξει ότι περπάτησε και κολύμπησε για να φτάσει εκεί.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο ανιψιός, ο επιχειρηματίας από την Αθήνα και το τρίτο πρόσωπο που καταζητείται «με πειθώ, φορτικότητα, παραινέσεις» έπεισαν τον 22χρονο συνεργό να συμμετέχει στη δολοφονία.

Το τετράγωνο των επαφών

Τις ημέρες πριν τη δολοφονία αναπτύχθηκε ένα τετράγωνο επαφών μεταξύ του 22χρονου συνεργού, του επιχειρηματία, του τρίτου προσώπου που καταζητείται και του ανιψιού.

Ο ανιψιός, ο επιχειρηματίας και το τρίτο πρόσωπο που καταζητείται καλούσαν τον 22χρονο συνεργό και του έδιναν οδηγίες για το πώς να κινηθούν.

Μετά τη δολοφονία ο επιχειρηματίας από την Αθήνα καλούσε τον ανιψιό και τη σύντροφο του και τους έδινε οδηγίες για το τι πουν στην αστυνομία.

