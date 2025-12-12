Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Εικόνα παρακμής και απαξίωσης με την κάτι-σαν-κατάθεση του «Φραπέ»

Ακόμα και ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε χθες η κατάθεση του γνωστού «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή και κεντρικού προσώπου στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργου «Φραπέ» (ή… «Τζιτζή», όπως είπε ο ίδιος) Ξυλούρη.

Αφού στις 20 Νοεμβρίου, οπότε και είχε αρχικά κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αποφάσισε να μην εμφανιστεί καθόλου, χθες ο κτηνοτρόφος από την Κρήτη εμφανίστηκε μεν αλλά από την πρώτη στιγμή κατέστησε σαφές ότι θα απαξιώσει την όλη διαδικασία, καθώς ανακοίνωσε ότι θα κάνει χρήση του δικαιώματος της σιωπής – χωρίς, πάντως, να είναι κατηγορούμενος ή έστω ύποπτος για κάποιο αδίκημα. Αντιθέτως, αφού ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του λοιδορούνται επί εξάμηνο χωρίς λόγο, προχώρησε σε επιλεκτική σιωπή, απαντώντας σε ερωτήσεις που (θεωρούσε ότι) ήταν βολικές, αρνούμενος να μιλήσει σε άλλες και ειρωνευόμενος την Επιτροπή.

Πρακτικά είναι αδύνατο να περιγραφεί επακριβώς με λέξεις το όλο σκηνικό, το οποίο άγγιζε τα όρια της opera buffa ή του θεάτρου του παραλόγου, με τον μάρτυρα να απαντά, π.χ., ότι «είχε πονόδοντο» όταν ρωτήθηκε γιατί δεν εμφανίστηκε στην Επιτροπή την πρώτη φορά που κλήθηκε, να λέει ότι το υπόμνημα που κατέθεσε στην Εξεταστική το έγραψε… ταξιτζής, να αρνείται ότι μιλά ο ίδιος στις συνομιλίες που κατέγραψαν οι νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΛ.ΑΣ. και στις οποίες εμφανίζεται να απειλεί στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Ευρωπαία Εισαγγελέα, ή να δίνει εντολές σε υπηρεσιακούς παράγοντες, ισχυριζόμενος ότι κάποιος άλλος πήρε το τηλέφωνό του και πολλά άλλα.

Από εκεί και πέρα, οι αποκαλύψεις ότι ο ίδιος ο Ξυλούρης είχε αποκτήσει Jaguar και ότι ο γιος του οδηγεί Porsche – πέραν από τους συνειρμούς που δημιουργούνται για άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των παρανόμων επιδοτήσεων – προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται στους δρόμους, ζητώντας την καταβολή των νόμιμων επιδοτήσεων, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι ο ίδιος ο «Φραπές» ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάποια πολιτική ευθύνη.

Στα πιο σοβαρά, πάντως, τα οποία και ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο την αίσθηση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αποκλειστικά «γαλάζιο», ο Γ. Ξυλούρης παραδέχθηκε ότι πριν κάνει τη μήνυση στην Παρασκευή Τυχεροπούλου – την υπάλληλο που πρωταγωνίστησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου – ενημέρωσε τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, δείχνοντάς του τα σχετικά έγγραφα. Μάλιστα, στην κατάθεσή του αποκάλυψε ότι ο Λ. Αυγενάκης τον παρέπεμψε στους νομικούς συμβούλους του υπουργείου πριν στραφεί σε βάρος της Π. Τυχεροπούλου.

Επίσης, διέψευσε την κατάθεση του Σπήλιου Λιβανού, ότι ο Γ. Ξυλούρης είχε εισβάλλει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί υπουργίας του και ότι τον καθύβριζε, λέγοντας ότι ο ίδιος ο Σ. Λιβανός τον είχε καλέσει στο γραφείο του. Παράλληλα, διέψευσε ότι ο Γιώργος Γεωργαντάς του είχε απαγορεύσει να πηγαίνει στο υπουργείο, λέγοντας ότι εκείνος «έριξε πόρτα» στον Γεωργαντά. Επέμεινε, δε, ότι οι συνομιλίες που κατέγραψε η αστυνομία δεν είναι αληθινές, φθάνοντας στο σημείο να ισχυριστεί ότι κάποιος άλλος μιλούσε από το τηλέφωνό του με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στέλεχος ΝΔ, Ελευθέριο Ζερβό, με τον οποίο είπε ότι δεν έχουν καθόλου σχέσεις.

«Κερασάκι στην τούρτα» μιας τουλάχιστον επεισοδιακής συνεδρίασης της Επιτροπής ήταν η απόφαση της πλειοψηφίας να αποστείλει το φάκελο με την κατάθεση του Γ. Ξυλούρη στη δικαιοσύνη προκειμένου αυτή να αποφανθεί για τη διερεύνηση ενδεχόμενου ποινικού αδικήματος από τη πλευρά του μάρτυρα, παρά τη θυελλώδη αντίδραση της αντιπολίτευσης που ζητούσε ενεργοποίηση αυτόφορης διαδικασίας. Η ΝΔ δια του εισηγητή της, Μακάριου Λαζαρίδη, ισχυρίστηκε πως ο μάρτυρας εκ της δικογραφίας καθίσταται ύποπτος, και η πλειοψηφία δήλωσε ότι η Εξεταστική είναι αναρμόδια για την κράτηση του μάρτυρα.

