12.12.2025 09:40

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν Χνάρης και Μπουκώρος – Νέα σύγκρουση ΝΔ – Κωνσταντοπούλου για απειλές κατά βουλευτών (Live)

12.12.2025 09:40
Μετά τη θύελλα που προκάλεσε χθες η… περίπου κατάθεση του Γιώργου «Φραπέ» Ξυλούρη, σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτουν ο Εμμανουήλ Χνάρης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και ο Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής της ΝΔ.

Κόντρες για απειλές

Πάντως, πριν την έναρξη των καταθέσεων, πηγές της ΝΔ κατήγγειλαν απειλές κατά βουλευτών, επιρρίπτοντας ευθύνες στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγκεκριμένα, οι πηγές του κυβερνωντος κόμματος ανέφεραν ότι «τα απειλητικά μηνύματα που έχουν αποσταλεί σε βουλευτές της ΝΔ συνιστούν ανοιχτές και ωμές απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής, με αναφορές σε δολοφονία και ακρωτηριασμό. Πρόκειται για ακραίες, εγκληματικού χαρακτήρα πρακτικές που δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική χώρα. Εάν συμβεί το παραμικρό σε βουλευτή της ΝΔ, η πολιτική και ηθική ευθύνη θα βαραίνει πλήρως και προσωπικά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η διαρκής τοξική ρητορική της και η θεσμική της εκτροπή λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής τέτοιων απειλών».

«Καταγγέλλουμε ότι συνεργάτες της κυρίας Κωνσταντοπούλου κινούνται συστηματικά έξω από την αίθουσα της Εξεταστικής Επιτροπής, παρακολουθώντας βουλευτές και επιχειρώντας να υποκλέψουν ιδιωτικές συνομιλίες. Οι πρακτικές αυτές παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους και είναι απολύτως ασύμβατες με το Κοινοβούλιο», συνέχισαν οι συγκεκριμένες πηγές, προσθέτοντας ότι «καλούμε τον κύριο Καζαμία, που σήμερα εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, να της μεταφέρει αυτολεξεί όσα ειπώθηκαν. Η ευθύνη δεν μετατίθεται ούτε συγκαλύπτεται. Η ΝΔ δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές, εκφοβισμό ή παρακρατικές μεθοδεύσεις. Κάθε θεσμικό και νομικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί».

1 / 3