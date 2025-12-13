Παπανώτας για Λιάγκα: «Θα κινούμαι νομικά απέναντι σε όσους βάζουν λόγια στο στόμα μου που δεν έχω πει ποτέ»

Για την απόφασή του να κινηθεί νομικά εναντίον του Γιώργου Λιάγκα μίλησε ο Δημήτρης Παπανώτας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Είπα ότι κινούμαι νομικά εναντίον του συγκεκριμένου σταθμού και ότι πια θα κινούμαι εναντίον όλων των συναδέλφων, που μου βάζουν στο στόμα μου πράγματα που δεν είπα ποτέ», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

«Δεν είπα για την Οικονομάκου ότι δεν είναι καλή μητέρα. Είπα την ταπεινή μου άποψη ότι όταν κάποιος έχει κάνει πρώτο γάμο και το έχει ζήσει, στον δεύτερο δεν κάνουμε όλη αυτή τη φαμφάρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Άλλο αυτό και άλλο δεν είναι καλή μάνα», διευκρίνισε.

Αναφορικά με την αναφορά του στον Αντώνη Λουδάρο, ο Δημήτρης Παπανώτας διευκρίνισε: «Αυτό που είπα είναι ότι δεν μπορείς να γκρινιάζεις για το ότι δεν πούλησες καλά τον εαυτό σου. Μαγκιά του που τα πήρε και μακάρι όλοι να τα παίρναμε έτσι, αλλά μου κάνει εντύπωση που βγαίνει και γκρίνιαζε. Αν ήθελα να διαμαρτυρηθώ θα το είχα κάνει τότε, όχι δέκα χρόνια μετά».

