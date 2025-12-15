search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025
15.12.2025

Eurovision Junior: Νικήτρια η Γαλλία – «Μάγεψε» η 11χρονη Lou (Video)

15.12.2025 08:22
eurovision-junior-new

Νικήτρια της 23ης Eurovision Junior αναδείχθηκε η Γαλλία με την 11χρονη Lou Deleuze να φέρνει στη χώρα της το 4ο τρόπαιο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η «λιλιπούτεια Eurovision» πραγματοποιήθηκε φέτος στην Τυφλίδα της Γεωργίας (13/12), λαμβάνοντας μέρος συνολικά 18 χώρες.

Το τραγούδι “Ce Monde” (Αυτός ο Κόσμος) επιβεβαίωσε τα προγνωστικά που το ήθελαν να διεκδικεί ανοιχτά το βραβείο, συγκεντρώνοντας 248 βαθμούς έναντι 177 της Ουκρανίας και 176 της οικοδέσποινας, Γεωργίας.

Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από το τραγούδι “Away”, με τη 14χρονη Ραφαέλα Παντελή και τον 12χρονο Χρήστο Γεωργίου, οι οποίοι συγκέντρωσαν 50 βαθμούς, καταλαμβάνοντας τη 16η θέση.

Συνολικά η EBU καταμέτρησε 2,5 εκατομμύρια ψήφους από 188 χώρες παγκοσμίως.

Ποια είναι η 11χρονη Lou Deleuze

Προερχόμενη από μουσική οικογένεια, η Lou Deleuze ανέπτυξε από πολύ μικρή ηλικία τη σχέση της με το τραγούδι, ενώ έδειξε από νωρίς την κλίση της και για την υποκριτική, συμμετέχοντας σε παραστάσεις τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου.

Από την ηλικία των 7 έκανε τις πρώτες της εμφανίσεις και σε μίνι ταινίες και σειρές, με τη συμμετοχή της στο talent-show “Incroyable Talent” να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το κομμάτι “Ce Monde”, μία ρομαντική γαλλική μπαλάντα, έγραψαν οι John Claes, Jonathan Thyssens και Lihn.

