Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η μικρή Όλια από τη σειρά «Λένη» (Video)

Τη γνωρίσαμε το 2003 μέσα από τη δραματική σειρά «Λένη» όταν σε ηλικία πέντε ετών υποδυόταν την κόρη της Κάτιας Δανδουλάκη.

Ο λόγος για τη Δήμητρα Δουμένη η οποία είχε ξεχωρίσει, τότε, τόσο για την εμφάνισή της όσο και για τις υποκριτικές της ικανότητες.

Σήμερα, 22 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του σίριαλ, η Δήμητρα Δουμένη ακολουθεί μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο του κλασικού τραγουδιού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» αναφέρθηκε στη σειρά, αποκαλύπτοντας -μεταξύ άλλων- ότι διατηρεί άριστες σχέσεις με την Κάτια Δανδουλάκη η

«Είμαι ακόμη πάρα πολύ κοντά με την Κάτια. Τη λέω Κάτια γιατί την ξέρω από μωρό. Με συμβουλεύει. Είναι για μένα πνευματική μου μητέρα. Αυτό που θυμάμαι από τότε είναι πάρα πολλή χαρά, πάρα πολλή αγάπη. Ήταν η πρώτη συνειδητοποίηση ότι κάτι με τραβάει στο τραγούδι. Τότε ήμουν 5 ετών».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Δήμητρα Δουμένη μίλησε για τη στάση της μητέρας της σχετικά με τη συμμετοχή της τότε στο σίριαλ, αλλά και για την άνεση που ένιωθε με τα κείμενα και τις ξένες γλώσσες:

«Η μητέρα μου πάντα προσπαθούσε να με προστατεύσει και να με κάνει να νιώσω ότι είναι ακόμη μια δραστηριότητα. Δεν δυσκολεύτηκα ποτέ με τα λόγια. Είχα μια ευκολία στο να απομνημονεύω λόγια, μιλάω και πέντε γλώσσες, οπότε μάλλον είναι ένα χάρισμα η απομνημόνευση. Με την Κάτια περνάγαμε τέλεια» είπε στη συνέχεια, μιλώντας για το πώς βίωνε η ίδια την επιτυχία της «Λένης» σε τόσο ευάλωτη ηλικία.

Τέλος, η Δήμητρα Δουμένη μίλησε για τη μετέπειτα επαγγελματική της διαδρομή, υπενθυμίζοντας ότι συμμετείχε και σε άλλες τηλεοπτικές παραγωγές.

«Μετά τη «Λένη» έπαιξα και στη «Βέρα στο δεξί» και στη «10η Εντολή». Αυτό που άλλαξε στη συνέχεια ριζικά τη ζωή μου και είπα ότι θέλω να ασχοληθώ με το μουσικό θέατρο ήταν η συνεργασία μου με την κυρία Μαριάννα Τόλη. Η Λένη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Παραδόξως κάποιες φορές ο κόσμος με αναγνωρίζει και μου φαίνεται πολύ παράξενο ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο για τον Άρη Μουγκοπέτρο – «Ζω από θαύμα, είχα Άγιο»

Καίτη Γαρμπή για την καταγγελία σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή: «Δεν θα χρεώσουμε στον χώρο μας τις ασχήμιες» (Video)

Eurovision Junior: Νικήτρια η Γαλλία – «Μάγεψε» η 11χρονη Lou (Video)