15.12.2025 13:19

Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε επιστρέφει στη σκηνή (Video)

15.12.2025 13:19
paparizou-new

Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε η Έλενα Παπαρίζου μετά την πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.

Έπειτα από την έντονη αδιαθεσία που ένιωσε στα γυρίσματα του The Voice και τη σύντομη νοσηλεία της, η τραγουδίστρια αναρρώνει, ενώ πολύ σύντομα αναμένεται να επιστρέψει στα επαγγελματικά της καθήκοντα.

Προετοιμάζεται, ήδη, για τις εμφανίσεις τον φετινό χειμώνα μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο στη σκηνή του NOX Athens στις 5 Ιανουαρίου, όπως αναφέρθηκε στο Πρωινό.

Λίγο πριν από την προβολή του νέου επεισοδίου του Voice το Σάββατο, η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε με μια ανάρτησή της στην προσωρινή αντικατάστασή της από τον Κωστή Μαραβέγια, τον οποίο κι ευχαρίστησε δημοσίως.

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο The Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο Team Helena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: Ο κουμπάρος μου, Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος, Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους. Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου. Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες. Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ» έγραψε.

