Αντώνης Καρυστινός: Η ερώτηση ρεπόρτερ που τον εκνεύρισε – «Θα το τερματίσεις; Κανόνισε τώρα» (Video)

Την έντονη ενόχληση του Αντώνη Καρυστινού προκάλεσε προκάλεσε μια ερώτηση ρεπόρτερ αναφορικά με την οικογένειά του.

Συγκεκριμένα ο ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει αν πέρασε τις γιορτές μαζί με τη σύζυγο και το παιδί του, με τον ίδιο να μην κρύβει τη δυσαρέσκειά του για το περιεχόμενο του ερωτήματος.

«Περάσατε τις γιορτές με την οικογένειά σας; Η σύζυγος και το παιδί σας είναι στο εξωτερικό;» ρώτησε ο ρεπόρτερ, με τον ηθοποιό να τον διακόπτει, λέγοντας σε αυστηρό τόνο:

«Θα το τερματίσεις, ε; Κανόνισε τώρα, γιατί παίζω και σε λίγο και έχω μπει τον ρόλο».

Ο ρεπόρτερ, ωστόσο, επέμεινε και συνέχισε να τον ρωτά εάν πέρασε οικογενειακά τις γιορτές, με τον ηθοποιό να απαντά με ερώτηση: «Εσείς κάνατε οικογενειακά γιορτές; Κι εμείς» είπε, εμφανώς εκνευρισμένος.

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Πρωινό, ο Αντώνης Καρυστινός είχε αποκαλύψει ότι δεν μένει μαζί με την οικογένειά του καθώς η σύζυγος και το παιδί του ζουν στο Λονδίνο.

«Είναι 5 χρόνια. Τώρα ήρθαν στις γιορτές, φύγαμε μαζί και επέστρεψα τη Δευτέρα. Μόλις τελειώνω τα γυρίσματα, μένω στο Λονδίνο. Η σύζυγός μου δουλεύει εκεί και η κόρη μου που είναι 8 χρόνων πηγαίνει σε αγγλόφωνο σχολείο -μιλάει εξαιρετικά ελληνικά. Τον Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο τα σχολεία σταματούν, οπότε πολύ συχνά περνάμε χρόνο μαζί» είπε πει, μεταξύ άλλων.

