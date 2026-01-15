search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 12:56
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 11:35

Ελένη Ράντου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη της (Photo)

15.01.2026 11:35
eleni-rantou–new

Μία βραδινή έξοδο με την κόρη της, Νικολέττα Παπακωνσταντίνου πραγματοποίησε η Ελένη Ράντου.

Μαμά και κόρη επισκέφθηκαν το ιστορικό στέκι της Αθήνας, Medusa, προκειμένου να παρακολουθήσουν την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης με τις Μπέττυ Μαγγίρα, Σοφία Κουρτίδου και Νικολέττα Καρρά.

Η Ελένη Ράντου πόζαρε χαμογελαστή στον φακό, στο πλευρό του Διονύση Παναγιωτάκη, ενώ η κόρη της φωτογραφήθηκε μαζί με τον συνοδό της.

Διαβάστε επίσης:

Ξεσπά η Ναταλί Κάκκαβα – «Τι είναι αυτά; Είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας;» (Video)

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας – Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skorda-mikroutsikos-new
MEDIA

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο: «Από ποιον πλανήτη έρχεσαι;» – «Συγγνώμη αλλά ξέρω πολύ καλά τα θέματα της εκπομπής» (Video)

troxaio_sitia_giannis
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Σητεία: Αύριο η κηδεία του 16χρονου Γιάννη – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας

ekav_3
ΥΓΕΙΑ

Ενισχύεται ο στόλος του ΕΚΑΒ με 255 καινούργια ασθενοφόρα, προσλήψεις και νέα ελικόπτερα – Ξεκινάει η διακομιδή ψυχιατρικών ασθενών (photos)

agrotes-maximou-mitsotakis-4
ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα η συνάντηση αγροτών – Μητσοτάκη

cnaseio new
ΥΓΕΙΑ

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 12:56
skorda-mikroutsikos-new
MEDIA

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο: «Από ποιον πλανήτη έρχεσαι;» – «Συγγνώμη αλλά ξέρω πολύ καλά τα θέματα της εκπομπής» (Video)

troxaio_sitia_giannis
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Σητεία: Αύριο η κηδεία του 16χρονου Γιάννη – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας

ekav_3
ΥΓΕΙΑ

Ενισχύεται ο στόλος του ΕΚΑΒ με 255 καινούργια ασθενοφόρα, προσλήψεις και νέα ελικόπτερα – Ξεκινάει η διακομιδή ψυχιατρικών ασθενών (photos)

1 / 3