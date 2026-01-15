Ελένη Ράντου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη της (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία βραδινή έξοδο με την κόρη της, Νικολέττα Παπακωνσταντίνου πραγματοποίησε η Ελένη Ράντου.
Μαμά και κόρη επισκέφθηκαν το ιστορικό στέκι της Αθήνας, Medusa, προκειμένου να παρακολουθήσουν την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης με τις Μπέττυ Μαγγίρα, Σοφία Κουρτίδου και Νικολέττα Καρρά.
Η Ελένη Ράντου πόζαρε χαμογελαστή στον φακό, στο πλευρό του Διονύση Παναγιωτάκη, ενώ η κόρη της φωτογραφήθηκε μαζί με τον συνοδό της.
