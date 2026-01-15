Τζένιφερ Λόρενς: Έχασα ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο επειδή «δεν ήμουν αρκετά όμορφη»

Ρόλο σε ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο υποστηρίζει ότι έχασε η Τζένιφερ Λόρενς, αποκαλύπτοντας ότι κρίθηκε ότι «δεν ήταν αρκετά όμορφη» ώστε να υποδυθεί τη Σάρον Τέιτ στο «Once Upon a Time… in Hollywood».

«Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι είναι αλήθεια, ή ίσως είναι από αυτές τις περιπτώσεις που έχω πει αυτή την ιστορία τόσες φορές που την έχω πιστέψει, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρη ότι συνέβη. Ή απλώς δεν με είχε ποτέ υπόψη του για τον ρόλο και το ίντερνετ έκανε ό,τι μπορούσε για να με αποκαλέσει άσχημη» είπε κατά τη συνέντευξή της σε πρόσφατη εκδήλωση του 92NY, όταν ο δημοσιογράφος εξέφρασε τη δυσκολία του να πιστέψει ότι αυτό πράγματι συνέβη.

Jennifer Lawrence says she lost Quentin Tarantino movie role because she was called 'not pretty enough' https://t.co/liOJUv0gwo — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 15, 2026

Σημειώνεται ότι το 2017 είχε γίνει γνωστό ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοίμαζε μια ταινία γύρω από τις δολοφονίες της οικογένειας Μάνσον, με τις φήμες να αναφέρουν, τότε, πως ήταν ανάμεσα στη Λόρενς και τη Μάργκοτ Ρόμπι για τον ρόλο της Τέιτ. Η αδελφή της Σάρον Τέιτ, Ντέμπρα, είχε δηλώσει, ωστόσο, ότι η Λόρενς δεν ήταν αρκετά όμορφη για τον ρόλο και ότι θα προτιμούσε τη Ρόμπι, με αποτέλεσμα ο Ταραντίνο να επιλέξει τελικά τη Μάργκο Ρόμπι.

«Δεν είναι αρκετά όμορφη για να παίξει τη Σάρον. Η δική μου επιλογή θα ήταν η Μάργκοτ, απλώς λόγω της σωματικής της ομορφιάς και ακόμη και ο τρόπος που κινείται μοιάζει με της Σάρον» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο TMZ.

Οι δηλώσεις της αυτές είχαν δημιουργήσει την εντύπωση πως επηρέασε τον Κουέντιν Ταραντίνο, με τον ίδιο να αναφέρει πως είχε δηλώσει ότι η Λόρενς είχε πράγματι εξεταστεί για την ταινία «Once Upon a Time… in Hollywood», αλλά όχι για τον ρόλο της Σάρον Τέιτ.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο σκηνοθέτης, η Λόρενς διάβασε για τον ρόλο του μέλους της οικογένειας Μάνσον, Λινέτ «Squeaky» Φρομ, η οποία φυλακίστηκε αργότερα για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Τζέραλντ Φορντ το 1975.

«Η Τζένιφερ Λόρενς ήρθε στο σπίτι για να διαβάσει το σενάριο, γιατί δεν το άφηνα να κυκλοφορεί», είχε πει σε επεισόδιο του 2021 του podcast WTF του Μαρκ Μάρον.

«Ήρθε στο σπίτι, της έδωσα το σενάριο και της είπα “Πήγαινε στο σαλόνι ή έξω δίπλα στην πισίνα και διάβασέ το”. Το διάβασε και μετά το συζητήσαμε λίγο. Ενδιαφερόταν να το κάνει, αλλά κάτι δεν λειτούργησε» είπε πει, στη συνέχεια.

