LIFESTYLE

15.01.2026 20:52

Τζόντι Φόστερ: Πώς γλίτωσε από τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ – «Ήμουν πολύ “επικίνδυνη” για να με αγγίξουν»

15.01.2026 20:52
jodie-foster

Στη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ αναφέρθηκε η Τζόντι Φόστερ, λέγοντας πως η ίδια κατάφερε να γλιτώσει χάρη στη δύναμη που είχε αποκτήσει ήδη από πολύ μικρή ηλικία.

Η διάσημη ηθοποιός μίλησε στο NPR και εξήγησε πως η υποψηφιότητά της για Όσκαρ στην ηλικία των 12, για την ερμηνεία της στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ταξιτζής», της έδωσε ισχύ.

Αυτή η δύναμη, ήταν εκείνη που την προστάτευσε στο Χόλιγουντ, καθώς «ήμουν πολύ “επικίνδυνη” για να με αγγίξουν».

«Ανήκα σε μια κατηγορία ανθρώπων με ισχύ»

«Έπρεπε πραγματικά να το εξετάσω αυτό: Πώς σώθηκα;… Υπήρχαν, φυσικά, μικροεπιθετικότητες. Όποια γυναίκα έχει εργαστεί, έχει βιώσει μισογυνικές μικροεπιθετικότητες. Αυτό είναι μέρος της εμπειρίας. Αλλά τι με προστάτευσε από τις κακές, τις πραγματικά τρομακτικές εμπειρίες; Αυτό στο οποίο κατέληξα είναι ότι είχα ένα επίπεδο δύναμης ήδη από τα 12. Όταν ήρθε η πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανήκα σε μια κατηγορία ανθρώπων με ισχύ και ήμουν πολύ “επικίνδυνη” για να με αγγίξουν. Θα μπορούσα να καταστρέψω καριέρες ή να φωνάξω “στοπ”, οπότε δεν ήμουν στόχος», είπε χαρακτηριστικά η Τζόντι Φόστερ.

Η ίδια, πρόσθεσε και η προσωπικότητά της έπαιξε σημαντικό ρόλο: «Είμαι άνθρωπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα κατά μέτωπο. Δεν λειτουργώ με τα συναισθήματά μου στην επιφάνεια, και αυτό με καθιστά δύσκολο στόχο συναισθηματικής χειραγώγησης».

«Οι θύτες χρησιμοποιούν ό,τι μπορούν για να χειραγωγήσουν. Αυτό είναι πιο εύκολο όταν κάποιος είναι μικρός ή αδύναμος. Αυτό ακριβώς είναι η αρπακτική συμπεριφορά: Η χρήση εξουσίας για να μειώνεις και να κυριαρχείς», τόνισε.

