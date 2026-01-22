search
22.01.2026 11:58

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν είμαι και καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω να φανώ στην τηλεόραση» (Video)

22.01.2026 11:58
Στην επικείμενη περίοδο της λοχείας της αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, με την παρουσιάστρια να επισημαίνει ότι δεν έχει σκοπό να επιστρέψει πολύ γρήγορα μετά τον τοκετό, από τη στιγμή που και ο σταθμός της δίνει αυτή την επιλογή.

«Μόνο 15 μέρες θα λείψω; Τι είναι αυτά που λες; Τι λες τώρα; Αυτά που ακούω, 15 μέρες λείπουνε κάποιοι, συγγνώμη θα το πω… εγώ θα το βίωνα… εδώ και ο σταθμός είναι πολύ μαζί μου σε αυτό. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να απαντάω σε όλα αυτά, αλλά είδες η ομάδα προχθές κάθισε μόνη της την εκπομπή και τα πήγανε εξαιρετικά. Δεν έχει να κάνει αυτό» είπε αρχικά, ξεκαθαρίζοντας ότι θα πάρει τoν χρόνο που χρειάζεται με το μωρό της και αυτός δεν θα είναι 15 μέρες.

«15 μέρες δεν θα λείψω. Γιατί ούτε ο σταθμός μ’ έχει πιέσει, να το πω κι αυτό, αλλά ούτε εγώ θέλω να γεννήσω το παιδάκι μου και να κάτσω μόνο 15 μέρες. Και δεν είμαι και καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω, να ξαναφανώ στην τηλεόραση. Θέλω να απολαύσω εκείνες τις μέρες όπως πρέπει. Είμαι και λίγο παραδοσιακή… έχω και τη γιαγιά που θα μου πει “μην τυχόν και γυρίσεις πριν τις 40 μέρες”. Το μήνα μου θα τον πάρω. Μετά εκτίθεσαι και πολύ… τα βλέπω διαφορετικά» τόνισε.

