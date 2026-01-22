«Πέθαναν» τραγουδίστρια λόγω συνωνυμίας – «Δεν ό,τι καλύτερο να βλέπεις τον… θάνατό σου!» (Video)

Με ένα απίστευτο περιστατικό ήρθε αντιμέτωπη η Γωγώ Ρωμαίου, όταν όταν διαπίστωσε ότι στο διαδίκτυο κυκλοφορεί η ειδήση του… θανάτου της!

Όπως εξηγεί, μιλώντας στον ΑΝΤ1, μέσω της συγκεκριμένης ανάρτησης στην πραγματικότητα γνωστοποιήθηκε ο θάνατος μίας γυναίκας η οποία είχε το ίδιο ονοματεπώνυμο με εκείνη. Ωστόσο, κυκλοφόρησε δημοσίευμα που είχε τη δική της φωτογραφία, αναστατώνοντας τόσο γνωστούς και φίλους της όσο και την ίδια.

«Σοκαρίστηκα γιατί δεν είναι ό,τι πιο ωραίο να… βλέπεις τον θάνατό σου. Στεναχωρήθηκε η οικογένεια μου, ήμουν διαρκώς με ένα τηλέφωνο στα χέρια. Ξαφνικά είδα μία ανάρτηση με τη φωτογραφία μου και ότι έχω πεθάνει. Λέω, εντάξει ΟΚ, δεν είναι αλήθεια αυτό, ζω. Όλα ξεκίνησαν από μία ανάρτηση μίας γυναίκας που είχε φίλη με ίδιο ονοματεπώνυμο. Να πω συλλυπητήρια για τη γυναίκα που χάθηκε. Προφανώς ορισμένοι μόλις είδαν το όνομα νόμιζαν ότι είμαι εγώ και βγήκε στα sites και τα social media. Καταλαβαίνετε πώς ένιωσα και πώς ήμουν» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια.

