ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 21:39
21.01.2026 20:22

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Χέρι χέρι στο Νταβός – Τα τρυφερά στιγμιότυπα που κατέγραψαν οι κάμερες

21.01.2026 20:22
Επίσημη εμφάνιση στο πλευρό της αγαπημένης του, Κέιτι Πέρι, έκανε ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζαστίν Τριντό, με το ζευγάρι να φτάνει πιασμένο χέρι – χέρι στο φόρουμ του Νταβός

Σε σχετικά στιγμιότυπα που ήρθαν στο «φως» μέσω social media, η 41χρονη Αμερικανίδα ποπ σταρ καταγράφεται με ένα σοβαρο και κομψό σύνολο και τα μαλλιά της πιασμένα σε έναν χαμηλό κότσο, να περιμένει να παρακολουθήσει την ομιλία του 54χρονου συντρόφου της.  

Μία κάμερα κατέγραψε και ένα τρυφερό στιγμιότυπο ανάμεσα στο ζευγάρι, με τον Τριντό να αναζητά τη σύντροφό του μέσα στο πλήθος, και όταν της εντοπίζει να της χαμογελά, και εκείνη να ανταποδίδει, κλείνοντάς του το μάτι.

Από τις φήμες στην επισημοποίηση

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες φήμες περί ειδυλλίου ανάμεσα στη διάσημη τραγουδίστρια και τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, όταν οι κάμερες τούς εντόπισαν σε ραντεβού στο Μόντρεαλ.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε τον Οκτώβρη του 2025 στο Παρίσι, ενώ στις αρχές Δεκεμβρίου οι δύο τους ταξίδεψαν παρέα στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο διπλωματικής επίσκεψης του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά. 

