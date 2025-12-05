Κέιτι Πέρι: Η «επίσημη» εμφάνιση με τον Τζάστιν Τριντό στην Ιαπωνία – Με μίνι φούστα, αγκαλιασμένοι

Σε ρόλο… «πολιτικού» η Κέιτι Πέρι, εμφανίστηκε στο πλευρό του Τζάστιν Τριντό, κατά τη διπλωματική επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά στην Ιαπωνία.

Το ζευγάρι συναντήθηκε με τον πρώην Ιάπωνα πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Ο Κισίντα μοιράστηκε μια φωτογραφία των τεσσάρων τους δίπλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ανάρτηση στο X, αποκαλώντας την Πέρι «σύντροφο» του Τριντό.

«Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά @JustinTrudeau επισκέφθηκε την Ιαπωνία με τη σύντροφό του και γευμάτισε μαζί με εμένα και τη σύζυγό μου», έγραψε στα ιαπωνικά. «Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, συναντηθήκαμε πολλές φορές ως ομόλογοι ηγέτες και, όταν επισκέφθηκα τον Καναδά, συνεργαστήκαμε για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του “Σχεδίου Δράσης Ιαπωνίας–Καναδά”, δουλεύοντας σκληρά μαζί», συνέχισε ο 68χρονος Κισίντα. «Είμαι ευτυχής που συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτή τη φιλία με αυτόν τον τρόπο».

Ο Τριντό εξέφρασε το ίδιο συναίσθημα όταν έκανε αναδημοσίευση του μηνύματος του Κισίντα. «Χάρηκα πολύ που σε είδα, @kishida230», έγραψε. «Η Κέιτι κι εγώ χαρήκαμε ιδιαίτερα που είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε εσένα και τη Γιούκο. Σε ευχαριστώ, Φούμιο, για τη φιλία σου και για τη σταθερή σου δέσμευση στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Great to see you @kishida230. Katy and I were so glad to have the chance to sit down with you and Yuko. Thank you, Fumio, for your friendship and your continued commitment to both the international rules-based order and to a better future for everyone. https://t.co/zLEuppHNST — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 4, 2025

