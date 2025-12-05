Μαρία Κωνσταντάρου: «Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι η μαμά μου, το έμαθα μόνη μου» (Video)

Στην παιδική της ηλικία ανέτρεξε η Μαρία Κωνσταντάρου, με την ηθοποιό να εξομολογείται ότι για χρόνια θεωρούσε πως η θεία της, η μεγαλύτερη αδερφή του πατέρα της, ήταν η μητέρα της.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4», η ηθοποιός αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στη μητέρα της, επισημαίνοντας ότι δεν θέλησε ποτέ να έχει επαφή μαζί της, ενώ ούτε η επικοινωνία με τον πατέρα της ήταν συχνή, όπως αποκάλυψε.

«Ο πατέρας μου χώρισε με τη μητέρα μου ευθύς αμέσως που γεννήθηκα. 40 ημερών με πήρε από την Πτολεμαΐδα και με έφερε στις αδελφές του στην Αθήνα, στην πλατεία Μητροπόλεως. Πάντα αναρωτιόμουνα την εποχή εκείνη, πώς ένα βρέφος 40 ημερών έκανε ένα ταξίδι με τον σιδηρόδρομο. Ποιος το άλλαξε, ποιος του έδωσε γάλα. Αυτό παραμένει μυστήριο. Με τη μητέρα μου δεν είχα καμία σχέση, ούτε ήθελα να έχω. Είναι ένα θέμα που δεν θέλω να το συζητήσω καθόλου» είπε αρχικά, επισημαίνοντας ότι η ίδια για χρόνια πίστευε ότι η θεία της ήταν η γυναίκα που την έχει φέρει στη ζωή.

«Μαμά έλεγα τη μεγαλύτερη αδελφή του πατέρα μου, νομίζοντας ότι είναι η μαμά μου. Την είχα επιλέξει δηλαδή για μαμά μου, αυτή ήταν η μαμά μου. Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι μαμά μου. Το έμαθα σιγά σιγά μόνη μου, τίποτα. Δεν με επηρέασε ποτέ αυτό το γεγονός στη ζωή μου» τόνισε.

Αναφερόμενη στον πατέρα της, η ηθοποιός εξήγησε ότι λόγω της φύσης της δουλειάς του απουσίαζε συχνά από το σπίτι και ταξίδευε ανά την Ελλάδα με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να τον γνωρίσει ποτέ πραγματικά και ουσιαστικά.

«Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός, ήταν πότε στη μία πόλη, πότε στην άλλη, έλειπε χρόνια ή στο Παρίσι. Δεν τον ήξερα τον πατέρα μου. Κάποια στιγμή χτυπάει η πόρτα και κοιτώ από το μπαλκόνι από πάνω και λέω “μαμά, ένας κύριος με βαλίτσα” Ήμουν 6 – 7 χρονών τότε». «Ο πατέρας μου δεν ήξερε να αγαπηθεί» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

