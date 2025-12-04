Ο Κιρ Στάρμερ είδε την Κλόντια Σίφερ δίπλα του, ενθουσιάστηκε και τον «τσάκωσε» η κάμερα (Video)

Την… έκπληξη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, όταν είδε δίπλα του την εντυπωσιακή Κλόντια Σίφερ «τσάκωσε» η κάμερα στο Κάστρο του Γουίνδσορ, στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε η βασιλική οικογένεια στη γερμανική κρατική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 27 χρόνια.

Τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς ήταν ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ και η σύζυγός του, Ελκ Μπούντεμπερ, ανάμεσα στους 152 καλεσμένους.

Awkward Keir Starmer barely contains his delight as he bags seat next to supermodel Claudia Schiffer before sharing toast with her at star-studded state banquet https://t.co/tQCHzBbYnW — Daily Mail (@DailyMail) December 4, 2025

Πέρα από τους επίσημους προσκεκλημένους, παρευρέθηκαν και προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και της ψυχαγωγίας, όπως η Κλόντια Σίφερ με τον σύζυγό της, τον σκηνοθέτη Σερ Μάθιου Βον, ο γνωστός εικονογράφος του «Γκράφαλο» Άξελ Σέφλερ, η κριτής του Strictly Μότσι Μαμπούσε και ο παλαίμαχος Γερμανός ποδοσφαιριστής Τόμας Χιτσλσπέργκερ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η «κωμική στιγμή» εκτυλίχθηκε όταν η Σίφερ πλησίασε το τραπέζι για να καθίσει.

Ο Στάρμερ, συνειδητοποιώντας ότι το διάσημο μοντέλο θα ήταν δίπλα του, φούσκωσε τα μάγουλά του και σήκωσε τα φρύδια, ρίχνοντας μάλιστα και ένα χαρακτηριστικό βλέμμα σε κάποιον απέναντι, που μαρτυρούσε την έκπληξη και τη χαρά του.

