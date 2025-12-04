search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

04.12.2025 18:17

Συνελήφθη ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

04.12.2025 18:17
Οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα ως ύποπτο για τοποθέτηση βομβών στην Ουάσιγκτον το βράδυ πριν από την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο από υποστηρικτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν σήμερα δύο αξιωματούχοι με γνώση του θέματος.

Το FBI είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, δίνοντας αμοιβή 500.000 δολαρίων και έλαβε εκατοντάδες πληροφορίες σε μια πολυετή αναζήτηση του υπόπτου, για τον οποίο οι αρχές πιστεύουν ότι εμπλέκεται στο περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από σχεδόν πέντε χρόνια.

Το βίντεο, με ημερομηνία 5 Ιανουαρίου 2021, δείχνει ένα άτομο να τοποθετεί μια βόμβα κοντά σε ένα παγκάκι έξω από το κτίριο της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών. Ο ύποπτος τοποθέτησε μια άλλη βόμβα στα κεντρικά γραφεία των Ρεπουμπλικάνων. Και οι δύο τοποθεσίες βρίσκονται κοντά στο Καπιτώλιο.

Ο ύποπτος βρισκόταν στη Βιρτζίνια όταν συνελήφθη, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου.

Αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πηγή.

Οι βόμβες ανακαλύφθηκαν την ίδια ημέρα που υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Κογκρέσο σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν το νομοθετικό σώμα να επικυρώσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Η αστυνομία απενεργοποίησε τις βόμβες και καμία δεν εξερράγη.

Στη συμπλοκή της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, διαδηλωτές έσπασαν τα οδοφράγματα της αστυνομίας, επιτέθηκαν σε περίπου 140 αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα και ζημιές άνω των 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ απένειμε χάρη σχεδόν σε όλους όσοι κατηγορήθηκαν ποινικά για συμμετοχή στις ταραχές, περίπου 1.500 άτομα, όταν επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

