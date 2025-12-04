Ο Νετανιάχου χλευάζει τον Μαμντάνι, λέει ότι θα πάει στη Νέα Υόρκη παρά τη δέσμευση του δημάρχου να τον συλλάβει

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε ιδιαίτερα υποτιμητικά για τον Ζόχραν Μαμντάνι, λέγοντας ότι θα επέστρεφε στη Νέα Υόρκη, αψηφώντας την υπόσχεση του εκλεγμένου σοσιαλιστή δημάρχου να τον συλλάβει με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου.

«Θα έρθω στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Νετανιάχου στη Σύνοδο Κορυφής DealBook στο Lincoln Center την Τετάρτη μέσω βίντεο από το Ισραήλ. «Ναι, φυσικά και θα έρθω».

Ο Μαμντάνι δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του να εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης στο φόρουμ ότι δεν θα συναντηθεί με τον Δημοκρατικό δήμαρχο εκτός αν εκείνος αποδεχτεί το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ.

«Αν [ο Μαμντάνι] αλλάξει γνώμη και πει ότι έχουμε το δικαίωμα να υπάρχουμε, αυτό θα είναι ένα καλό άνοιγμα για μια συζήτηση», δήλωσε ο Νετανιάχου απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν θα ζητούσε να μιλήσει με τον εκλεγμένο δήμαρχο.

