search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 16:52

Ο Νετανιάχου χλευάζει τον Μαμντάνι, λέει ότι θα πάει στη Νέα Υόρκη παρά τη δέσμευση του δημάρχου να τον συλλάβει

04.12.2025 16:52
netanyahu mamdani

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε ιδιαίτερα υποτιμητικά για τον Ζόχραν Μαμντάνι, λέγοντας ότι θα επέστρεφε στη Νέα Υόρκη, αψηφώντας την υπόσχεση του εκλεγμένου σοσιαλιστή δημάρχου να τον συλλάβει με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου.

«Θα έρθω στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Νετανιάχου στη Σύνοδο Κορυφής DealBook στο Lincoln Center την Τετάρτη μέσω βίντεο από το Ισραήλ. «Ναι, φυσικά και θα έρθω».

Ο Μαμντάνι δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του να εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης στο φόρουμ ότι δεν θα συναντηθεί με τον Δημοκρατικό δήμαρχο εκτός αν εκείνος αποδεχτεί το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ.

«Αν [ο Μαμντάνι] αλλάξει γνώμη και πει ότι έχουμε το δικαίωμα να υπάρχουμε, αυτό θα είναι ένα καλό άνοιγμα για μια συζήτηση», δήλωσε ο Νετανιάχου απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν θα ζητούσε να μιλήσει με τον εκλεγμένο δήμαρχο.

Διαβάστε επίσης:

«Βόμβα» από τον Βέλγο πρωθυπουργό: «Η Ρωσία δεν πρόκειται να χάσει» – Η αμφιλεγόμενη δήλωση για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

Λευτέρης Αντωνιάδης: Ο Μαραντόνα της Τουρκίας, ήταν Έλληνας! (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oukraniko aeroskafos zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στρατιωτικά drones πέταξαν στην πορεία του αεροσκάφους του Ζελένσκι – Γιατί δεν καταρρίφθηκαν

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δέσμευση μου η χώρα να έχει σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ποιος είναι ο αδίστακτος καπετάνιος που βυθίζει το καράβι στα βράχια της ακρίβειας;

KAKOKAIRIA-AATTIKI-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δύσκολη νύχτα για την Αττική, ήχησε το 112 – Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα – Κλειστά σχολεία, πλημμυρισμένοι δρόμοι σε όλη τη χώρα

nea-filadelfeia-gates
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο – ντοκουμέντο: Κουκουλοφόρος κυνηγά και αρπάζει αδέσποτα γατάκια στη Νέα Φιλαδέλφεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:12
oukraniko aeroskafos zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στρατιωτικά drones πέταξαν στην πορεία του αεροσκάφους του Ζελένσκι – Γιατί δεν καταρρίφθηκαν

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δέσμευση μου η χώρα να έχει σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ποιος είναι ο αδίστακτος καπετάνιος που βυθίζει το καράβι στα βράχια της ακρίβειας;

1 / 3