LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

05.12.2025 10:24

Συγκινημένη η Σάρα Πόλσον για Νταϊάν Κίτον: Διάβασε τα τελευταία μηνύματα που της έστελνε πριν πεθάνει (Video)

05.12.2025 10:24
paulson-kiton-new

Συγκινημένη εμφανίστηκε η Σάρα Πόλσον στην εκδήλωση «Women in Entertainment Gala» του «The Hollywood Reporter» στο Λος Άντζελες, με την ηθοποιό να διαβάζει τα τελευταία μηνύματα που της είχε στείλει η Νταϊάν Κίτον πριν φύγει από τη ζωή.

Η Πόλσον διάβασε αρχικά ένα ηχητικό που της είχε αφήσει η Κίτον στον τηλεφωνητή, εξηγώντας ότι τα λόγια της εκλιπούσας ηθοποιού ήταν «πραγματικά ξεχωριστά» και γι’ αυτόν τον λόγο, «όλοι όσοι είχαν ποτέ λάβει μήνυμα από εκείνη, το κρατούσαν».

«Σάρα, μισώ το τηλέφωνό σου. Είναι πάντα γεμάτο και δεν μπορώ ποτέ να αφήσω μήνυμα. Βλάκα, ποια είναι η διεύθυνσή σου; Γύρνα σπίτι γρήγορα, ηλίθια. Νταϊάν» της είχε πει.

@hollywoodreporter #SarahPaulson read some of the messages she received from her friend Diane Keaton, and an email she wished she could write her today during the late actress's tribute at THR's #WOMENinENTERTAINMENT ♬ original sound – The Hollywood Reporter

Ένα άλλο μήνυμα της Κίτον ανέφερε:

«Τι κάνεις; Θέλω να τα μάθω όλα. Πότε επιστρέφεις; Μου έστειλες πρόσφατα ένα e-mail, αλλά χάθηκε. Μην ρωτήσεις γιατί. Μην ρωτήσεις τι έκανα».

Σε επόμενο μήνυμα, η Νταϊάν Κίτον έλεγε: «Κοίτα, θέλω να ξέρω ό,τι συμβαίνει με σένα, την καριέρα σου, τον έρωτά σου, το γ@@@μ@νο σπίτι σου. Πότε είσαι εδώ; Σ’ αγαπώ, είσαι ξεχωριστή. Κράτα με ενήμερη για τις εξελίξεις. Νταϊάν, μία από τις φίλες σου».

Η Πόλσον ολοκλήρωσε την ομιλία της διαβάζοντας συγκινημένη ένα e-mail που -όπως είπε- θα ήθελε να μπορούσε να στείλει στην Κίτον.

«Αγαπητή, θέλω να σου πω ότι λυπάμαι που ο τηλεφωνητής μου ήταν πάντα γεμάτος. Θέλω να σου πω ότι λυπάμαι που δεν ήμουν διαθέσιμη κάθε φορά που με καλούσες. Θέλω να σου πω πόσο πιο άσχημος είναι ο κόσμος χωρίς εσένα μέσα σε αυτόν». Πρόσθεσε ότι θα ήθελε να της πει «όλα όσα συνέβησαν στη ζωή της μέσα στις 54 ημέρες από τότε που εκείνη “έφυγε”» και ότι «ο κόσμος “έχασε” το μυαλό του από τη θλίψη την ημέρα που πέθανε». Κατέληξε: «Συνεχίζω να είμαι μια ηλίθια, και ξέρω ότι αυτό θα σου έδινε κουράγιο. Αλλά πάνω απ’ όλα, θέλω απλώς να πω ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήσουν φίλη μου. Σάρα Πόλσον, ηθοποιός. Παρακαλώ τηλεφώνησε» είπε.

Η Πόλσον και η Κίτον είχαν γνωριστεί το 1999 στα γυρίσματα της ταινίας «The Other Sister». Ο φακός είχε απαθανατίσει τη Σάρα Πόλσον δακρυσμένη έξω από το σπίτι της Κίτον μετά την ανακοίνωση του θανάτου της στις 11 Οκτωβρίου.

Λίγες ημέρες αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πρεμιέρα της σειράς «All’s Fair», η ηθοποιός χαρακτήρισε την Κίτον ως «ένα εντυπωσιακό πλάσμα», δηλώνοντας ότι ήταν «η πιο τυχερή» που τη γνώρισε.

