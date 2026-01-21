Νίκος Μουτσινάς: «Πρέπει να σκέφτεσαι πολύ πριν μιλήσεις – Η τηλεόραση δίνει παραπανίσια λεφτά»

Ανοιχτά για όλα τα θέματα της επικαιρότητας αλλά και για την καριέρα του στην τηλεόραση μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς στον Alpha.

Αναφερόμενος στη στάση ζωής που κρατά απέναντι στο παρελθόν και την τηλεοπτική του πορεία, ο Νίκος Μουτσινάς τόνισε πως δεν επιθυμεί να εγκλωβίζεται στη νοσταλγία: «Δεν θέλω να έχω συνεχώς γυρισμένο τον αυχένα μου και να κοιτάω πίσω. Ό,τι έγινε, έκανε τον κύκλο του. Κρατάω το ωραίο – που μπορεί να είναι και ένα μάθημα – και κοιτάω το παρακάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στις αλλαγές που έχουν επέλθει στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας πως το περιεχόμενο του παρελθόντος δύσκολα θα μπορούσε να προβληθεί σήμερα: «Αυτά που σχολιάζαμε στο “Δέστε Τους” δεν θα έπαιζαν σήμερα με το politically correct. Ακόμα και το “Καλό Μεσημεράκι” έβγαινε με το ζόρι μετά τον Covid, το #MeToo και όλα αυτά. Πρέπει να σκέφτεσαι πολύ πριν μιλήσεις», σχολίασε με νόημα.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στη γενικευμένη ανάγκη έκφρασης άποψης, εκφράζοντας επιφυλάξεις: «Είναι πολύ ανοιχτό το “έχω την άποψή μου και τη λέω”. Δεν ξέρω αν έχει πάντα σημασία να την πεις. Όλοι θέλουμε να υπάρχουμε, αλλά ακούγονται και τρέλες», είπε.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στις οικονομικές απολαβές στον χώρο της τηλεόρασης, ο Νίκος Μουτσινάς επανέλαβε τη θέση του ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για τα χρήματα: «Τοποθετώ κάπου την αξία μου. Πηγαίνεις μόνος σου, μιλάς για την εκπομπή, για τα χρήματα, και λες “εγώ κοστολογώ έτσι”. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά έτσι γίνεται», σημείωσε.

Κλείνοντας, τόνισε πως η τηλεόραση, ως χώρος, προσφέρει συχνά υψηλές αμοιβές: «Θεωρώ ότι η τηλεόραση δίνει παραπανίσια λεφτά σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που εργάζονται σε αυτή. Έτσι είναι ο χώρος. Ο καθένας ζητά αυτό που πιστεύει και παίρνει αυτό που πιστεύουν οι άλλοι», κατέληξε.

