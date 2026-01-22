search
22.01.2026 20:48

Στην ελίτ του Χόλιγουντ ο Τιμοτέ Σαλαμέ – Έγινε ο νεότερος ηθοποιός με τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου μετά τον Μάρλον Μπράντο

22.01.2026 20:48
Timothée Chalamet

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ εντάσσεται σε μια εκλεκτή ομάδα του Χόλιγουντ μετά την τρίτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Σύμφωνα με τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 που ανακοινώθηκαν σήμερα, ο δημοφιλής ηθοποιός, που «έκλεισε» τα 30 του χρόνια τον Δεκέμβριο, προτάθηκε για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Marty Supreme».

Όπως σημειώνει το People, αυτή η υποψηφιότητα εντάσσει τον Σαλαμέ στην «ελίτ» του Χόλιγουντ, αφού γίνεται ο νεότερος ηθοποιός, μετά τον Μάρλον Μπράντο, που έχει λάβει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου από την Ακαδημία.

Ο Μπράντο, που πέθανε το 2004 σε ηλικία 80 ετών, είχε προταθεί μέχρι το 1954 – όταν ήταν 30 – για τις ταινίες «A Streetcar Named Desire», «Viva Zapata!» και «Julius Caesar»

Τελικά, κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ το 1955, για το «On the Waterfront», και στη συνέχεια έλαβε ακόμη τέσσερις υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και μία δεύτερη νίκη Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον «Νονό», το 1973.

Ο μοναδικός υποψήφιος που είχε προταθεί και πέρυσι για Όσκαρ

Την ίδια ώρα, ο Σαλαμέ ξεχωρίζει επίσης ως ο μοναδικός υποψήφιος ηθοποιός φέτος που είχε προταθεί για Όσκαρ και την προηγούμενη χρονιά. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 ο Σαλαμέ ήταν υποψήφιος για την ερμηνεία του ως Μπομπ Ντίλαν στη βιογραφική ταινία «A Complete Unknown», ωστόσο έχασε από τον Έιντριεν Μπρόντι, που «σήκωσε» το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία του στο «The Brutalist». 

Ο Σαλαμέ έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 2018, για τον ρόλο του στο «Call Me by Your Name». Εκείνη τη χρονιά, το βραβείο κέρδισε ο Γκάρι Όλντμαν, για την ερμηνεία του ως Ουίνστον Τσόρτσιλ στο «Darkest Hour».

Φέτος, ο Σαλαμέ είναι υποψήφιος για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου μαζί με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο (One Battle After Another), Ίθαν Χοκ (Blue Moon), Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Sinners) και Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent).

Ο Σαλαμέ είναι, επίσης, διπλά υποψήφιος φέτος, καθώς προτείνεται και ως παραγωγός του «Marty Supreme» στο πλαίσιο της υποψηφιότητας της ταινίας για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, μαζί με τους Τζος Σάφντι, Ρόναλντ Μπρόνστιν, Έλι Μπους και Άντονι Κατάγκας.

Σημειώνεται ότι το «Marty Supreme» έλαβε συνολικά εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ, ενώ το «Sinners» ηγείται της φετινής «κούρσας», με 16 συνολικά υποψηφιότητες, αριθμό-ρεκόρ που ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχαν οι «Τιτανικός» (1997), «La La Land» (2016) και «All About Eve» (1950), με 14 υποψηφιότητες η καθεμία.

