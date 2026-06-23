Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Κάθε βράδυ, στο τέλος της παράστασης, ξεσπούσα σε γοερό κλάμα – Δεν ήταν εύρημα του σκηνοθέτη» (Video)

Για τον ρόλο της ως Μέριλιν Μονρόε την οποία ενσάρκωσε τον φετινό χειμώνα στο θέατρο μίλησε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, κάνοντας λόγο για έναν ρόλο ζωής για την ίδια.

Τόνισε δε, ότι σκοτεινά και άγνωστα σημεία από τη ζωή της αείμνηστης χολιγουντιανής σταρ τη συγκλόνισαν, αποκαλύπτοντας ότι οι λυγμοί στους οποίους ξεσπούσε κάθε φορά που τελείωνε η παράσταση, δεν ήταν έυρημα του σκηνοθέτη -όπως πολλοί πίστευαν- αλλά εκτόνωση της ίδιας μετά την πίεση που ένιωθε.

«Θα έρθει στην Αθήνα ο “Φάκελος Μέριλυν”. Έχουμε κάνει focus όχι στο λαμπερό κομμάτι της Μέριλυν, αυτό το ξέρουμε, αλλά στα σκοτάδια της που ήταν πολλά. Είναι ρόλος ζωής για μένα. Ψυχικά ήμουν ράκος κάθε φορά. Από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου το όλο πράγμα σε ζορίζει. Έχεις να ενσαρκώσεις ένα κορίτσι που μεγάλωσε σε ανάδοχες οικογένειες, γιατί η μητέρα της είχε σχιζοφρένεια, ήταν σε ψυχιατρική κλινική. Κάποια στιγμή μεγάλωσε, πήγε στη γιαγιά, κι αυτή ήταν καταθλιπτική, πήγε να τη σκοτώσει σε ηλικία 5 ετών, να την πνίξει. Σε ηλικία 8 ετών τη βίασαν. Μετά είχε τα κότσια όμως και έγινε αυτό που έγινε. Φαντάσου ένα πλάσμα τόσο ταλαιπωρημένο, έγινε star του Hollywood. Αλλά, επειδή το παιδικό τραύμα πάντοτε σε κυνηγάει, έκανε επιλογές πολύ κακές και στην προσωπική της ζωή. Οπότε από όπου και να το πιάσεις, αυτό το κορίτσι είχε πολύ βαριά ζωή. Αφού στο τέλος εγώ, όταν λέω την τελευταία ατάκα, ξεσπούσα σε κλάματα, σε γοερό κλάμα, γιατί σε όλη την παράσταση προσπαθούσα λίγο να το κρατήσω και ξεσπούσα σε λυγμούς. Και στο χειροκρότημα εγώ έκλαιγα και μου λέγανε “τι ωραίο εύρημα του σκηνοθέτη αυτό”, λέω “παιδιά, δεν ήταν εύρημα”. Δεν άντεχα άλλο» είπε μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

Μιλώντας, τέλος, για την καλλιτεχνική της πορεία τόνισε ότι το γεγονός ότι για 35 χρόνια δεν έχει μείνει ποτέ εκτός δουλειάς, τη χαροποιεί ιδιαιτέρως, καθώς για εκείνη η δουλειά της δεν είναι εργασία ανάγκης, αλλά χαρά και δημιουργία.

«Είμαι 35 χρόνια non stop και μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό και το χαίρομαι και αισθάνομαι και ευλογημένη που είμαι σε αυτή την εργασία, την οποία έχω επιλέξει. Αγαπάω τόσο πολύ, που είμαι ενεργή όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα το ήθελα κιόλας να μείνω έναν χρόνο εκτός, τι θα έκανα; Δηλαδή εμένα η δουλειά με θρέφει, γιατί είναι από αυτές τις εργασίες που δεν πας καταναγκαστικά, ρε παιδί μου, να κάνεις το οκτάωρο και να χτυπήσεις κάρτα. Αυτό το αγαπάς βαθιά μέσα σου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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