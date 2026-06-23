Σμαραγδής για Μουστάκα και Ψάλτη – «Δεν το έχω πει ποτέ δημόσια αλλά τώρα είμαι υποχρεωμένος να το κάνω» (Video)

Για την επόμενη ταινία του που θα είναι για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη μίλησε ο Γιάννης Σμαραγδής εκφράζοντας, μεταξύ άλλων, την έντονη δυσαρέσκειά του για τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Πιατά ο οποίος ανέφερε ότι «οι ηθοποιοί, κάποια ηλικίας, που παίζουν στις ταινίες του, μετά πεθαίνουν…»

Ο σκηνοθέτης έκανε λόγο για «πόλεμο» που δέχεται με αφορμή τη νέα του ταινία, επισημαίνοντας ότι ακόμα κι αν κάποιοι το βαφτίζουν χιούμορ, τότε αυτό είναι κακής ποιότητας.

«Με πολεμάνε ήδη και απευθείας εμένα για να μην κάνω την ταινία. Όταν άνθρωποι που θεωρούνται προοδευτικοί βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις, όπως ο κύριος Πιατάς… Ότι εγώ είμαι δολοφόνος του Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη… Δηλαδή, ότι όποιοι έρχονται σε μένα και παίζουν, θα πεθάνουν. Δεν ήταν χιούμορ, αλλά και να ήταν χιούμορ, είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας. Αυτός είναι καλός ηθοποιός, δεν θα το έκανε αυτό αν δεν υπήρχε μια ενόχληση», είπε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

«Λέει ότι εγώ τον κυνηγώ για να παίξει σε ταινία μου. Ο καθένας φτιάχνει στο κεφάλι του, όπως τα θέλει ο ίδιος. Εάν τον είχα διεκδικήσει, θα το ήξεραν όλοι. Εγώ δεν έχω ούτε το τηλέφωνό του. Δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Αυτό για τους θανάτους είναι ένα αστείο που πρέπει ο κόσμος να το δει σοβαρά. Λέει στους μελλοντικούς ηθοποιούς που θα έρθουν στην ταινία μου, “αν είστε πάνω από μια ορισμένη ηλικία, μην πάτε γιατί θα πεθάνετε”. Εννοείται ότι έχει πολιτικό υπόβαθρο. Είμαι μια δολοφονία χαρακτήρα. Ξεκινούν από τώρα να με δυσφημίσουν» πρόσθεσε.

Τέλος, ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι τόσο ο Σωτήρης Μουστάκας, όσο και ο Στάθης Ψάλτης όταν ξεκίνησαν να παίζουν στις ταινίες του, είχαν διαγνωστεί με καρκίνο και γνώριζαν ότι θα πεθάνουν.

«Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το έχω πει μέχρι τώρα δημόσια, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είμαι υποχρεωμένος να το πω. Και ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε μένα, είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι’ αυτό και ο Σωτήρης είπε ότι δεν θέλει να πάρει χρήματα… Και ο Στάθης όταν ήρθε να παίξει… Ο Στάθης ήξερε ότι θα “φύγει” και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωμα να το αφήσει σε αυτή την ταινία. Δυο μέρες πριν “φύγει”, τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του έδειξα τη σκηνή που είχε κάνει. Μου λέει “πώς με έκανες έτσι ψηλό ρε Γιάννη;” και του λέω, μα είναι η ψυχή σου… Μετά έφυγα και μπήκε η κόρη του και της είπε “να πας να δεις την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά σου”. Ο Στάθης βοηθούσε τους φτωχούς, τους έπαιρνε σπίτια να μένουν και τελικά ο ίδιος πέθανε στην ψάθα. Λίγο σεβασμό γι’ αυτούς τους ανθρώπους» είπε, μεταξύ άλλων, συγκλονίζοντας τόσο τον παρουσιαστή όσο και τους συνεργάτες του στο πάνελ.

Όσα είχε δηλώσει ο Δημήτρης Πιατάς

«Ο Γιάννης Σμαραγδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του και την έχω γλιτώσει. Όποιος επώνυμος, κάποιας ηλικίας, παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, πεθαίνει μετά, όπως ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης. Οπότε, δεν θέλω να παίξω σε ταινία του Σμαραγδή, γιατί δεν θέλω να πεθάνω ακόμα» είχε δηλώσει πρόσφατα ο Δημήτρης Πιατάς.

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