Ζεντάγια – Τομ Χόλαντ: Οι φωτογραφίες από το ταξίδι τους στη Ρώμη  

Στη Ρώμη βρέθηκαν η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ και είπαν να μοιραστούν μερικές πόζες τους στο Instagram, μεταξύ αυτών και μία που ο ηθοποιός φιλά την αγαπημένη του κοιτάζοντας τον φακό.

Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στην αιώνια πόλη για την προώθηση της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» και η Ζεντάγια μοιράστηκε την τρυφερή στιγμή με τον σύζυγό της με τους followers της.

Η ηθοποιός ανέβασε μερικές ακόμη πόζες δικές της, στις οποίες φορά ένα εντυπωσιακό σετ του οίκου Versace, γεμάτο με στρας σε μπλε και κόκκινο χρώμα, όπως εκείνα της στολής του Spider-Man.



«Απλά ξεπηδήσαμε για να πούμε γεια από τον σταθμό μας στη Ρώμη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός.

Το ζευγάρι μετρά πολλά χρόνια σχέσης και τους τελευταίους μήνες κυκλοφορούσαν έντονα φήμες πως οι δυο τους παντρεύτηκαν κρυφά. Πριν από μερικές ημέρες, ο Τομ Χόλαντ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την είδηση, αποφεύγοντας ωστόσο να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.



Αναφερόμενος σε viral εικόνες για τον γάμο τους που είχαν δημιουργηθεί μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν χρειάστηκε να εξηγήσω τίποτα στην οικογένειά μου, γιατί όλοι ήταν εκεί», ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο πως αντάλλαξε όρκους αγάπης με την ηθοποιό.

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