«Spider-Man: Brand New Day»: Η Sony Pictures κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό δεύτερο trailer για το πολυαναμενόμενο sequel (photos/video)

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Sony Pictures το εντυπωσιακό δεύτερο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο περιλαμβάνει μια πρώτη εικόνα από την επιστροφή του Μαρκ Ράφαλο (Mark Ruffalo) στον ρόλο του Hulk.

«Τι μου συμβαίνει;», ακούγεται να λέει ο Πίτερ Πάρκερ (Peter Parker) που υποδύεται ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland), στην αρχή του trailer. «Χάνω το μυαλό μου. Είμαι εντελώς εκτός ελέγχου και πρέπει να διορθώσω ό,τι κι αν είναι αυτό, τώρα αμέσως».

Το trailer αποκαλύπτει ότι ο Πίτερ αναζητά τη βοήθεια του Μπρους Μπάνερ (Bruce Banner – Ράφαλο), ο οποίος έχει αναπτύξει μια πρωτοποριακή μέθοδο που «καταστέλλει το μεταλλασσόμενο DNA».

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν η Ζεντάγια (Zendaya) στον ρόλο της MJ, ο Τζέικομπ Μπάταλον (Jacob Batalon) ως Νεντ καθώς και οι Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal), Σέιντι Σινκ (Sadie Sink), Τράμελ Τίλμαν (Tramell Tillman), Κιθ Ντέιβιντ (Keith David), Μάικλ Μάντο (Michael Mando) και Λάιζα Κολόν-Ζάγιας (Liza Colón-Zayas).

«Είναι μια ολοκαίνουργια μέρα για τον Πίτερ Πάρκερ» αναφέρει η σύνοψη. «Η πλήρης αφοσίωση στην καταπολέμηση του εγκλήματος ως Spider-Man σε έναν κόσμο που δεν τον θυμάται και η πίεση του να βλέπει τους παλιούς του φίλους να προχωρούν στη ζωή τους χωρίς αυτόν, πυροδοτεί μια αλλαγή για τον ίδιο την οποία μπορεί να μην έχει τη δύναμη να ελέγξει. Όμως αυτή η μεταμόρφωση ίσως είναι και το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σταματήσει μια σοκαριστική νέα απειλή για την πόλη και όσους αγαπά, έναν πανίσχυρο κακό που κανείς δεν μπορεί να δει. Ο κόσμος μπορεί να ξέχασε τον Πίτερ Πάρκερ αλλά εκείνος δεν τους έχει ξεχάσει».

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον (Destin Daniel Cretton) σε σενάριο των Κρις ΜακΚένα (Chris McKenna) και Έρικ Σόμερς (Erik Sommers).

Σύμφωνα με το Deadline, στην παραγωγή συμμετέχουν η Έιμι Πασκάλ (Amy Pascal) και ο επικεφαλής των Marvel Studios, Κέβιν Φάιγκι (Kevin Feige).

Το «Spider-Man: Brand New Day» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 29 Ιουλίου.

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