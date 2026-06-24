Παναγιώτης Ραφαηλίδης: «Ο μεγάλος μου φόβος είναι μήπως είμαι ηλίθιος» (Video)

Τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη φιλοξένησε στο «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον τραγουδιστή να δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενος για τη συμμετοχή του στο YFSF, επισημαίνοντας ότι είναι μια εμπειρία που έπρεπε να βιώσει.

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στο πέρασμα του χρόνου, τόνισε ότι αυτό δεν τον αγχώνει, καθώς νιώθει πιο συνειδητοποιημένος και αισιόδοξος όσο τα χρόνια περνούν και σε καμιά περίπτωση πιο αγχωμένος να προλάβει.

«Με τον χρόνο αγχωνόμουν πάρα πολύ όταν ήμουν πολύ μικρός. Τώρα όσο μεγαλώνω και μικραίνει αυτή η κλεψύδρα, τόσο πιο αισιόδοξος, τόσο πιο χαλαρός, τόσο πιο συνειδητοποιημένος γίνομαι. Ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο, “αμάν, τελειώνει, να προλάβουμε”. Κι όμως. Νομίζω ότι ανακάλυψα ότι δεν μπορώ να τον ελέγξω, ούτε τον χρόνο ούτε τη φθορά του ούτε τίποτα. Και όπως στο αεροπλάνο, δεν φοβάμαι ποτέ. Μπαίνω και κοιμάμαι, γιατί ξέρω ότι αν συμβεί οτιδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσω από το μικρόφωνο “παρακαλείται ο κύριος Ραφαηλίδης να έρθει στο κόκπιτ”. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνω εγώ» είπε, μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος, τέλος, στις φοβίες του, μίλησε για την κλειστοφοβία του την οποία προσπαθεί να ελέγξει ενώ έκανε λόγο και για μια νέα φοβία που του δημιουργήθηκε εξαιτίας των social media. Αυτή δεν είναι άλλη από τον φόβο «μήπως είναι ηλίθιος», λέει χαρακτηριστικά.

«Κλειστοφοβία έχω. Ελεγχόμενη προς το παρόν. Αλλά προσπαθώ, τώρα δεν ξέρω αν τα καταφέρνω, να τις πετάω μεγαλώνοντας. Όταν πάντως κάτι δεν είναι στο χέρι μου, παραιτούμαι. Λέω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τι κάνει τώρα το αεροπλάνο, πέφτει; Ωραία, θα κοιμηθώ. Να σου πω μια φοβία που απέκτησα τα τελευταία χρόνια με τα social media; Ο μεγάλος μου φόβος: μήπως είμαι ηλίθιος. Γιατί δεν θα το μάθω ποτέ, εννοώ αν είμαι δεν το ξέρω. Φοβάμαι μήπως είμαι ένας άνθρωπος, μην εξελιχθώ μεγαλώνοντας σ’ έναν άνθρωπο που έχει κολλημένες ιδέες, δεν βλέπει, έχει παρωπίδες, απορρίπτει, κρίνει. Βλέπω πολλές κριτικές… σχόλια στον γάμο του άλλου, στην κηδεία του άλλου, στο πένθος του άλλου, στα κιλά του, στο χρώμα του, στην προσωπικότητά του. Και φοβάμαι μήπως είμαι κι εγώ ένας τέτοιος άνθρωπος και δεν το καταλαβαίνω. Διάβασα ένα ρητό στο Instagram, όπου έλεγε ότι όταν είσαι νεκρός, είναι δύσκολο μόνο για τους άλλους. Το ίδιο συμβαίνει και όταν είσαι ηλίθιος» τόνισε.

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